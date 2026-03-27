Nach Crimson Desert: Pearl Abyss schickt Haupt-Team zu DokeV

Pearl Abyss zieht die Konsequenzen aus dem Mega-Erfolg von „Crimson Desert“ und verlagert den Fokus des Kern-Teams ab sofort auf das bunte Open-World-Abenteuer „DokeV“. Trotz anhaltender Diskussionen um KI-Grafiken und Story-Lücken soll der neue Fokus die jahrelange Wartezeit auf das „Pokémon-like“ endlich beenden.

Das Haupt-Entwicklerteam wurde offiziell auf die Produktion von „DokeV“ angesetzt, um den Release innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre zu realisieren. Nach dem turbulenten, aber finanziell extrem erfolgreichen Launch von „Crimson Desert“ am 19. März 2026 will das Studio die gewonnene Dynamik und die Performance der hauseigenen BlackSpace Engine nutzen, um das seit 2019 angekündigte Projekt endlich fertigzustellen.

Der nächste Hit am Kochen?

Auf der heutigen Hauptversammlung in Südkorea bestätigte CEO Heo Jin-young, dass der Löwenanteil der Ressourcen nun in „DokeV“ fließt. „Crimson Desert“ hat in nur vier Tagen die Marke von 3 Millionen verkauften Einheiten geknackt (bald 5 Millionen) – ein massiver Erfolg, der Pearl Abyss den nötigen finanziellen Spielraum verschafft. Dennoch war der Release nicht ohne Makel: Ein Skandal um versehentlich im Spiel verbliebene KI-generierte 2D-Assets zwang das Studio erst vor wenigen Tagen zu einer öffentlichen Entschuldigung.

Während „Crimson Desert“ weiterhin durch Patches verbessert wird – insbesondere die Steuerung und das Feedback zur Story stehen im Fokus –, liegt die Priorität für neue Inhalte nun beim Teamwechsel.

Der Wechsel zeigt, dass Pearl Abyss kein „One-Hit-Wonder“ bleiben will. DokeV wurde jahrelang parallel entwickelt, musste aber immer wieder Ressourcen an Crimson Desert abgeben, da beide Spiele auf derselben technischen Basis (BlackSpace Engine) laufen.

Für Fans von „Crimson Desert“ heißt das: Erwartet vorerst keine riesigen Inhalts-Erweiterungen oder DLCs. Das Spiel wird zwar durch Patches „poliert“, aber der Fokus liegt auf der Stabilisierung des Ist-Zustands. Wer jedoch seit dem Gamescom-Trailer 2021 sehnsüchtig auf „DokeV“ wartet, kann endlich aufatmen. Das Spiel ist kein „Ghostware“-Projekt mehr, sondern rückt ins Rampenlicht.

Vom düsteren Pywel in die bunte Welt der Dokebi

Der Kontrast könnte nicht größer sein. Während „Crimson Desert“ auf eine düstere, mechanisch komplexe Open World setzte, verspricht „DokeV“ eine lebendige, fast schon Pixar-artige Ästhetik mit Creature-Collection-Elementen. Die Herausforderung für Pearl Abyss wird sein, die technische Finesse der Engine in ein Spielgefühl zu übersetzen, das weniger „clunky“ wirkt als die ersten Versionen von „Crimson Desert“.

DokeV hat jedenfalls das Potenzial, das Genre der Creature-Collector nachhaltig aufzumischen, sofern Pearl Abyss die Lektionen aus dem Crimson-Desert-Launch gelernt hat.