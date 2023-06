Nach Herr der Ringe-Flop: Daedalic gibt Spiele-Entwicklung auf

Nach dem desaströsen Release von Der Herr der Ringe: Gollum zieht Entwickler Daedalic Entertainment die Konsequenzen und gibt die Spiele-Entwicklung vollständig auf. Zukünftig möchte man sich nur noch als Publishing-Label positionieren.

Obwohl man mit Der Herr der Ringe: Gollum ein ambitioniertes Projekt verfolgte, scheiterte man letztendlich an der Umsetzung. In den Kritiken wurde das Stealth-Adventure gnadenlos zerrissen, was zeigte, dass sich Daedalic damit ziemlich übernommen hat.

Diesen Fehlschlag gesteht man sich nun ein und plant keine weiteren Videospiele mehr zu entwickeln, wie es in einem Statement gegenüber Gameswirtschaft heißt. Gleichzeitig sieht man darin aber auch einen Neuanfang.

Betroffen sind davon vor allem die Mitarbeiter am Standort Hamburg, die man versuchen wird, so gut wie möglich unterzubringen.

Neues Der Herr der Ringe eingestellt, laufende Projekte nicht gefährdet

Dies bedeutet auch, dass man das nächste Der Herr der Ringe-Projekt nicht mehr umsetzen wird, das ohnehin verwunderte, gleich einen weiteren Versuch zu starten. Der Support für Der Herr der Ringe: Gollum läuft dennoch weiter, für den man gerade einen weiteren Patch entwickelt.

Andere Projekte, wie Surviving Deponia, das vom externen Studio AtomicTorch entwickelt wird, sind nicht betroffen und erscheinen wie geplant. Dazu zählen auch Unrailed, Barotrauma, Inkulinati, Witch It und Shadow Tactics, die man im Handel vertreiben wird.

Für Daedalic ist das nicht der erste Rückschlag in jüngster Zeit. Auch Die Säulen der Erde (The Pillars of the Earth) und das Strategiespiel A Year of Rain floppten zuvor, worauf hin man die Entwickler dahinter aufgelöst hat.

Besonders kritisch an der Sache ist, dass Daedalic durch deutsche Fördergelder finanziert wird, die man somit auf laufenden Band verbrennt. Zuletzt waren es 2 Millionen Euro, die der Bund hier bezuschusste.