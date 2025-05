Nach Oblivion-Erfolg: Fans wittern Morrowind-Remaster nach mysteriösem Bethesda-Post

Gerade erst hat Bethesda erfolgreich das lange gemunkelte Oblivion Remastered veröffentlicht – und schon richten sich alle Blicke auf den nächsten potenziellen Klassiker: The Elder Scrolls III: Morrowind. Ein unscheinbarer Social-Media-Post zum 23. Jubiläum des Spiels hat bei Fans Spekulationen entfacht, ob ein modernes Remaster des RPG-Meilensteins aus dem Jahr 2002 womöglich schon in der Pipeline ist.

Ein harmloser Post zu Morrowind mit großer Wirkung

Bethesdas offizieller Glückwunsch an Morrowind war nüchtern gehalten: ein Gruß an Nerevar, ein Verweis auf die ikonische Insel Vvardenfell. Doch in einer Zeit, in der selbst gut gehütete Geheimnisse wie das Oblivion-Remaster plötzlich Realität werden, reicht ein harmloser Tweet, um die Gerüchteküche überkochen zu lassen. Fans reagierten mit einer Mischung aus Hoffnung, Witz und erstaunlich konkreten Theorien: Von Anspielungen auf die Dark Brotherhood über Countdown-Witze bis hin zu festen Überzeugungen, dass ein Remaster längst in Arbeit sei.

Ein Grund für diese Hoffnungen ist Bethesdas jüngste Strategie. Mit Oblivion Remastered wurde bereits gezeigt, dass man sich auf Partnerstudios wie Virtuos verlassen kann, um alte Spiele neu aufzulegen, während man sich intern auf The Elder Scrolls 6 konzentriert. Warum also nicht denselben Weg mit Morrowind gehen – einem Spiel, das in puncto Kultstatus sogar noch vor Oblivion rangiert?

Morrowind verdient mehr als nur Nostalgie

Technisch wäre es ein größerer Schritt. Während Oblivion immerhin noch halbwegs mit modernen Standards mithalten konnte, ist Morrowind deutlich gealtert. Spielerisch sperrig, optisch rudimentär – und doch atmosphärisch bis heute unerreicht. Genau das macht es zum idealen Kandidaten für ein echtes Remaster, das mehr ist als ein Textur-Update.

Die Meinungen sind jedoch gespalten. Einige Fans fordern, Bethesda solle lieber alle Ressourcen in The Elder Scrolls 6 stecken, anstatt ständig in der Vergangenheit zu wühlen. Andere würden am liebsten sofort wieder nach Vvardenfell reisen – aber bitte mit flotteren Animationen, besserem Kampfsystem und einer offenen Welt, die auch heutigen Standards gerecht wird.

Ob Bethesda wirklich ein Morrowind Remastered plant oder einfach nur Geburtstag gefeiert hat, bleibt unklar. Die Community ist jedenfalls bereit. Und manchmal reicht ein einziger Post, um die Tür zur Vergangenheit ein Stück weit aufzustoßen.