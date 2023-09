Nach PlayStation Plus, auch der Game Pass wird teurer

Bleibt die Frage, wollen die User auch immer mehr Service? Wie in diesem Artikel erläutert , fehlt bei PlayStation Plus zunehmend ein Gegengewicht zu den immer teureren PlayStation Plus Stufen.

Jede Preiserhöhung des Konkurrenten ist in gewisser Weise auch ein Testballon, um zu sehen, wie die Abonnenten auf ein bestimmtes Preisniveau reagieren. Da die Aufregung um die kürzliche Preiserhöhung von PlayStation Plus auch fast schon wieder verflogen ist, wagt sich nun auch Microsoft aus der Deckung und sagt, dass es „unvermeidlich“ ist, dass der Game Pass teurer wird.

Im Fall von Sony und PlayStation Plus macht man nicht mal einen Hehl daraus, dass man vorerst auch gar nicht mehr Service bieten, sondern einfach nur mehr Geld haben möchte. Netflix & Co. haben es vorgemacht und sind erfolgreicher denn je damit.

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich Plattformhersteller wie Sony und Microsoft immer großzügiger für ihre Services bezahlen lassen. Während sich Sony gerade erst einen großen Aufschlag mit PlayStation Plus selbst genehmigt hat, wird Xbox Spielern mit dem Game Pass die Schadenfreude darüber in Zukunft auch wieder vergehen. Die nächste Preiserhöhung des Game Pass zeichnet sich nämlich schon ab.

