Nach Xbox 360: Wann schließt Sony den PS3 Store endgültig?

Einen ersten Versuch in dieser Richtung gab es bereits 2021 , der nur deshalb abgewendet wurde, da es zu massenhaften Protesten der Spieler kam. Der PS3 Store, der seit November 2006 in Betrieb war, bot den Spielern Zugang zu einer breiten Palette digitaler Spiele, Add-ons, Demos und anderer Inhalte. Seine Schließung hätte bedeutet, dass Tausende von digitalen Inhalten für immer verloren wären.

