Nacon Connect 2022 Livestream ab 19 Uhr hier bei uns!

Publisher Nacon hält heute seine jährliche Keynote Nacon Connect ab, die man ab 19 Uhr hier bei uns live verfolgen kann. Auch diesmal sind mehreren Premieren zu erwarten.

Neben bereits angekündigten Spielen wie Test Drive Unlimited Solar Crown, WRC Generations, Session: Skate Sim, Steelrising oder Blood Bowl 3, The Lord of the Rings: Gollum oder Hell is Us zu denen es Updates gibt, plant Nacon mehrere neue Spiele vorzustellen. Das verriet man bereits im Vorfeld des Events, wobei die Rede von nicht weniger als fünf neuen Titeln ist. Man darf also gespannt sein, was der Publisher zeigen wird.

Zudem kann man sich auf zwei Pre-Show- und Post-Show-Sessions freuen, die von bekannten Creatorn moderiert werden. Die Keynote an sich wird die Gelegenheit bieten, mehrere große Projekte zu sehen, neue Trailer und exklusives Gameplay, aber auch neues Zubehör, das Gamer begeistern wird.

Nacon Connect 2022

Wann : 07. Juli ab 19 Uhr

: 07. Juli ab 19 Uhr Wo : Youtube, Twitch, hier bei uns!

: Youtube, Twitch, hier bei uns! Was: Updates zu bestehenden Spielen, Neuankündigungen und Hardware News

Wer das Event nicht verpassen möchte, sollte ab 19 Uhr hier einschalten, den entsprechenden Stream haben wir bereits unterhalb dieser Zeilen eingebunden.

Alle Neuigkeiten gibt es im Anschluss dann ebenfalls in separaten Artikeln.