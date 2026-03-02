Nacon Connect 2026: Termin verschoben – Folgen jetzt Release-Daten? [Update]

Update: Nacon hat das Event aufgrund der kürzlichen Insolvenzanmeldung auf Mai 2026 verschoben, um sich zunächst auf die wirtschaftlichen Herausforderungen konzentrieren zu können.

Original: Am 4. März 2026 um 20:00 Uhr deutscher Zeit geht die nächste Nacon Connect 2026 live, und diesmal steht Nacon unter Zugzwang. Neue Trailer reichen nicht mehr, wir brauchen Termine.

Auf dem Plan stehen frische Einblicke in Edge of Memories, The Mound: Omen of Cthulhu und Cthulhu: The Cosmic Abyss. Dazu gibt’s das übliche Zubehör-Portfolio, also Controller, Headsets und vielleicht neue Hardware. Schön und gut. Aber Nacon steht unter Druck.

Zeigt uns endlich, wann wir spielen dürfen

Das eigentliche Problem ist die Ungewissheit. Für 2026 stehen massig Titel im Raum, aber konkrete Daten sind bisher Fehlanzeige. Bei Edge of Memories und The Mound steht bisher nur eine fette „2026“ im Kalender. Das ist kein Termin, das ist ein Platzhalter.

Ein Lichtblick ist Cthulhu: The Cosmic Abyss. Hier gibt es immerhin eine Demo beim Steam Next Fest. Man kann reinspielen und direkt checken, ob das Kampfsystem was taugt oder ob die Atmosphäre nur im Trailer funktioniert.

Greedfall 2: Der Moment der Wahrheit

Richtig spannend wird es am 10. März. Dann endet der Early Access von Greedfall 2. Wenn Nacon hier kurz vor knapp noch einmal die Werbetrommel rührt, geht es nicht um hübsche Bildchen. Es geht ums Ganze. Das Kampfsystem muss runder laufen, die Dialoge dürfen nicht mehr so steif klingen wie im September. Wenn das zum 1.0-Release nicht sitzt, merkt man das in der ersten Stunde.

Im Teaser tauchen außerdem bekannte Namen auf: Styx: Blades of Greed und Test Drive Unlimited Solar Crown. Beides Titel, die wir schon zur Genüge kennen. Hier erwarte ich keine großen Überraschungen, sondern handfeste Updates.

Besonders Terminator: Survivors steht unter Beobachtung. Nach der Verschiebung und der Entscheidung, den Koop-Fokus zu streichen, muss das Spiel jetzt im Singleplayer liefern. Wenn die KI-Gegner keinen Druck machen, wirkt die Welt schnell leer und leblos. Am Ende zählt nach dem 4. März nur eine Frage: Haben wir endlich feste Termine im Kalender oder wieder nur vage Versprechen?

Was meint ihr: Reißt Nacon 2026 das Ruder rum oder bleiben sie der König der Verschiebungen?