Nacon Connect am 6. März: Spannende Enthüllungen und neue Trailer erwartet

Die nächste Ausgabe von Nacons digitaler Präsentation, Nacon Connect, wurde offiziell für den 6. März um 19 Uhr bestätigt. Gaming-Fans dürfen sich auf zahlreiche spannende Neuigkeiten und exklusive Enthüllungen freuen. Zu den bestätigten Titeln gehören unter anderem Hell is Us, Ravenswatch und Edge of Memories, das neueste Werk von Midgar Studio. Doch damit nicht genug – Nacon verspricht zudem weitere Überraschungen.

Exklusive Einblicke und neue Gameplay-Videos

Neben Ankündigungen neuer Spiele dürfen sich Zuschauer auf brandneues Gameplay-Material und bislang unveröffentlichte Videos freuen. Laut Nacon sollen einige der kommenden Titel in frischen Trailern und mit neuen Details vorgestellt werden. Besonders interessant sind Updates zu Dragonkin: The Banished, das am 6. März in den Early Access startet, Hunting Simulator 3 sowie Terminator: Survivors.

Terminator: Survivors war ursprünglich für Oktober 2024 im Steam Early Access geplant, wurde aber auf Anfang 2025 verschoben. Ob Nacon bei der Präsentation ein neues Veröffentlichungsdatum bekannt gibt oder gar weitere Details zum Gameplay enthüllt, bleibt abzuwarten. Die Erwartungen sind hoch, da Fans der Terminator-Reihe sehnsüchtig auf neue Informationen warten.

Hell is Us wird das Highlight 2025

Während einige Spiele noch auf konkrete Startdaten warten, gibt es für Hell is Us bereits Gewissheit. Bei Sonys jüngstem State of Play bestätigte Nacon den Release des düsteren Action-Adventures für den 4. September 2025. Das Spiel erscheint für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC. Wer sich schon jetzt einen Eindruck verschaffen möchte, kann sich den neuesten Trailer ansehen.

Die Nacon Connect verspricht also ein echtes Highlight für Gamer zu werden. Ob große Überraschungen oder sehnlichst erwartete Updates – am 6. März wird sich zeigen, welche Pläne Nacon für die kommenden Monate bereithält. Bleibt also gespannt!