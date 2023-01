Nacon: Neue Release-Daten zu The Lord of the Rings Gollum, Test Drive Unlimited & Co.

Final bestätigt wurden außerdem noch einmal die Release-Daten zu Chef Life und Blood Bowl 3 am 23. Februar 2023 sowie Clash und Transport Fever 2 Console Edition am 09. März 2023.

Abseits von diesen hat man rund 20 Titel in der Pipeline, die alle in den kommenden Monaten erscheinen werden. Welche darunter fallen, wurde nicht näher erwähnt. Einige Titel erscheinen ausschließlich für die neuen Konsolen, einschließlich Test Drive Unlimited.

Nach der jüngsten Verschiebung auf das Jahr 2023 strebt man nun eine Veröffentlichung zwischen April und September 2023 an, also im ersten Halbjahr des kommenden Geschäftsjahres. Diese zusätzliche Zeit wird genutzt, um die bestmögliche Erfahrung zu gewährleisten.

Publisher Nacon hat die Release-Daten ihres kommenden Line-Ups aktualisiert , insbesondere zu The Lord of the Rings Gollum, das nicht mehr lange auf sich warten lässt.

