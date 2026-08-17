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Nacon Racing: From the Pits 2026 mit TDU, WRC und Revosim im August-Stream

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Nacon Racing kündigt für den 21. August 2026 ein Stream-Event mit News zu TDU Solar Crown Season 7, Revosim-Hardware und WRC an. Alle Details!

Test Drive Unlimited Solar Crown Season 6

Nacon bündelt am 21. August 2026 um 18:00 Uhr sechs Rennspiel-Projekte in ihrer neuen und eigenen „News From the Pits“-Ausgabe.

In dem knapp dreißigminütigen Stream zeigen die Moderatoren Alex VII und Sébastien Waxin Gameplay-Premieren, neue Hardware für das Revosim-Ökosystem sowie Pläne für die WRC-Lizenz.

Nach dem Start der Direktantrieb-Basis RS PURE erweitert Nacon das hauseigene Revosim-Ökosystem um neue Peripheriegeräte. Vor dem Jahresende 2026 sollen weitere Lenkradkränze und Zubehörteile erscheinen, um den Abstand zu etablierten Herstellern wie Fanatec oder Moza zu verkürzen. Für Sim-Racer ist das ein notwendiger Schritt: Ein Ecosystem steht und fällt mit der Auswahl an spezialisierten Briketts für GT, Formel- und Rallye-Klassen.

Statusbericht für Test Drive Unlimited und WRC

Beim Sorgenkind „Test Drive Unlimited Solar Crown“ stehen Details zu Saison 7, dem dazugehörigen Mid-Season-Update und der Implementierung von Immobilien auf dem Programm. Nach den technischen Holperstrecken zum Launch muss die Server-Infrastruktur liefern.

Für Motorsport-Fans relevanter: Grit Games liefert erste Blicke hinter die Kulissen der neuen WRC-Spieleentwicklung. Nach der Lizenzübernahme wird der Titel für das kommende Jahr vorbereitet. Gleichzeitig bedient Kylotonn mit „MXGP 26“ die Zweirad-Fraktion mit vollständigem Gameplay.

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Gameplay für Arcades und Ausdauer-Simulation

Mit „Endurance Motorsport Series“ bringt Nacon echtes Boxenstopp-Management und Multiklassen-Rennen auf den Bildschirm. Der Fokus liegt hierbei nicht nur auf dem reinen Fahren, sondern auf der Strategie der Renningenieure. Für unkompliziertere Runden zeigt der Publisher zudem erstes PC-Gameplay zu Gear.Club Unlimited 3.

Nacon bedient gleichzeitig die komplette Bandbreite von Arcade bis Sim-Rig. Maßstab für den Erfolg ist dabei nicht die schiere Anzahl der gezeigten Trailer, sondern die finale Performance. TDU Solar Crown braucht saubere Netcodes und Revosim muss bei der Treibersoftware Präzision beweisen. Wer kaufen will, wartet die unabhängigen Messwerte ab.

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