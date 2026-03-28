Nacon zum Verkauf gezwungen: Spiders-Studio vor ungewisser Zukunft

Nach der Insolvenzanmeldung von Nacon steht der Greedfall-Entwickler Spiders zum Verkauf, da der Mutterkonzern ums Überleben kämpft. Damit verliert das französische Studio mitten in der Release-Phase von „Greedfall 2“ seine finanzielle Basis.

Der französische Publisher Nacon muss die Reißleine ziehen und versucht laut Berichten aktuell, sein Tochterstudio Spiders sowie das Motion-Capture-Studio Nacon Tech zu verkaufen. Dieser Schritt folgt unmittelbar auf die Nachricht, dass Spiders und weitere Nacon-Studios wie Cyanide und Kylotonn unter Zwangsverwaltung gestellt wurden, nachdem Nacon selbst bereits Ende Februar 2025 Insolvenz anmelden musste.

Das Kartenhaus bricht zusammen

Der Grund für den radikalen Ausverkauf liegt in einer gescheiterten Refinanzierung des Hauptaktionärs Bigben Interactive. Dass es nun ausgerechnet Spiders trifft, kommt für Marktbeobachter nicht vollkommen überraschend, zeichnet aber ein düsteres Bild für die laufenden Projekte des Studios.

Greedfall 2 in der Schwebe: Das RPG befindet sich aktuell im Early Access, kämpfte dort aber bereits mit einem enttäuschenden Start. Ein Besitzerwechsel mitten in der Entwicklung ist für die Qualität und Fertigstellung eines so komplexen Rollenspiels oft ein massives Risiko.

Das RPG befindet sich aktuell im Early Access, kämpfte dort aber bereits mit einem enttäuschenden Start. Ein Besitzerwechsel mitten in der Entwicklung ist für die Qualität und Fertigstellung eines so komplexen Rollenspiels oft ein massives Risiko. Interne Unruhen: Berichte über Streiks bei Spiders im Jahr 2024 und die Streichung eines Geheimprojekts namens „Dark“ zeigen, dass das Verhältnis zwischen Studio und Publisher schon länger zerrüttet war.

Berichte über Streiks bei Spiders im Jahr 2024 und die Streichung eines Geheimprojekts namens „Dark“ zeigen, dass das Verhältnis zwischen Studio und Publisher schon länger zerrüttet war. Nacon Tech als Kollateralschaden: Auch das spezialisierte Motion-Capture-Studio steht im Schaufenster – ein Zeichen dafür, dass Nacon dringend liquide Mittel benötigt, um den restlichen Betrieb irgendwie aufrechtzuerhalten.

Spiders travaille cependant bel et bien sur une nouvelle préproduction, qui pourra être valorisée lors d'une éventuelle revente, mais la sensation en interne est que Nacon a surtout laissé les gens s'occuper pendant que s'organisait le divorce. — Gauthier 'Gautoz' Andres (@gautoz.cool) 2026-03-27T11:56:34.156Z

Warum das für Spieler kritisch ist

Für uns Gamer bedeutet das vor allem Unsicherheit. Spiders hat sich mit Spielen wie Steelrising und dem ersten Greedfall einen Namen als „AA-Studio“ gemacht, das ambitionierte RPG-Alternativen zu den ganz großen Blockbustern liefert. Wenn ein Studio in dieser Größenordnung zum Verkauf steht, während das Hauptprojekt (Greedfall 2) mitten im Release steckt, drohen Sparmaßnahmen oder im schlimmsten Fall die Einstellung des Supports.

Nacon versucht zwar, nach außen hin „Business as usual“ zu simulieren – etwa durch die Ankündigung von Hunter: The Reckoning – Deathwish oder neue Trailer zu „Cthulhu: The Cosmic Abyss“ – doch die Insolvenz-Realität lässt sich nicht wegmarketingen.

Die Lage ist kritisch. Ein Verkauf könnte für Spiders zwar eine Rettung vor dem Nacon-Strudel bedeuten, aber die Kombination aus Insolvenz, internen Streiks und einem schwachen Early-Access-Start von „Greedfall 2“ lässt wenig Raum für Optimismus.

Glaubt ihr, dass ein neuer Investor das Ruder bei Spiders herumreißen kann, oder ist der Karren für Greedfall 2 bereits zu tief im Dreck?