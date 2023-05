Nächster Entwickler schießt gegen den Game Pass: Schadet dem Verkauf

„Wir haben ein ziemlich gutes Geschäft mit dem Game Pass Angebot gemacht,“ so Patti. „Ich denke aber auch, dass es den Verkäufen geschadet hat. Denn viele Leute gehen einfach rein und probieren es aus, investieren aber nicht. Wenn ihnen die ersten 10 Minuten nicht gefallen, war es das. Genauso ist es, wenn die ersten 10 Minuten nicht großartig gestaltet sind, ist das ein Problem. Ich denke, der Game Pass ist in Ordnung. Es ist nicht mein Favorit. Mein Favorit ist das alte Premium-Modell, bei dem man mit einigen Videos und großen Bilder verkauft und seine 30 $ verdient. Danach muss ich liefern. Ich muss später kein Geld aus einem herausholen.“

Das Problem, das Patti im Game Pass in einem Interview sieht, ist, dass die Spieler nichts mehr in die Spiele investieren und somit den Wert verkennen. Das setzt einen unter den Druck, dass man die Spieler von der ersten Minute an begeistern muss. Schafft man das nicht, ist der Fall oftmals schon erledigt.

