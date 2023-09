Nächster PSN Hack gelungen? Ransomeware-Group will ganze Sony-Systeme geknackt haben

Was für die Hacker-Gruppe sprechen soll, ist, dass sie alleine in der kurzen Zeit ihres Agierens diverse Erfolge für sich verbuchen können. Was die potenzielle Erpressung von Sony betrifft, bietet man die Daten vorerst zum Verkauf an. Sollte sich hierfür kein Käufer finden lassen, wird man sie wie üblich wohl einfach im Netz veröffentlichen. Das soll spätestens am 28. September passieren.

Steht Sony das nächste Debakel in Sachen Netzwerksicherheit bevor? Die Ransomeware-Gruppe Ransomed.vc behauptet, dass man sich Zugriff auf sämtliche Systeme der Sony Group verschaffen und zahlreiche Daten abgreifen konnte, die man nun verkaufen will.

