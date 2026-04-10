Nächstes Metro-Spiel vor Enthüllung: Leak deutet auf State of Play Premiere

Ein neuer Leak befeuert die Gerüchteküche um das nächste Metro-Projekt. Nachdem ein Insider bereits das Datum eines State of Play korrekt vorhergesagt hatte, legt er nun nach und verspricht eine Ankündigung für die nächste Woche.

Der Insider ‚AlexandreNGamR‚, der durch seine präzisen Vorhersagen zum Sony-Event an Glaubwürdigkeit gewonnen hat, teilte mit, dass Fans der Endzeit-Reihe nächste Woche Grund zur Freude haben werden. Da die State of Play einen starken Fokus auf Third-Party-Titel legen soll, passt die Enthüllung eines neuen Metro-Ablegers von 4A Games perfekt in dieses Zeitfenster.

Da der Metro-Publisher Embracer Group erst kürzlich in Finanzberichten einen „lang erwarteten AAA-Titel“ für das aktuelle Geschäftsjahr ankündigte, verdichten sich die Hinweise, dass „Metro 4“ endlich aus dem Schatten tritt. Seit dem Release von „Metro Exodus“ im Jahr 2019 sind mittlerweile sieben Jahre vergangen – ein klassischer Zyklus für eine ambitionierte Fortsetzung.

Warum das Spiel jetzt wichtig ist

Die Metro-Serie ist bekannt für ihre dichte Atmosphäre und technische Pionierarbeit. Ein neuer Teil wäre der erste, der von Grund auf für die aktuelle Konsolengeneration und moderne PC-Hardware entwickelt wurde. Nach dem Erfolg der halb offenen Areale in „Metro Exodus“ stellt sich die Frage, wie 4A Games die Formel weiterentwickelt.

Setting & Story: Autor Dmitry Glukhovsky ist erneut an Bord. Angesichts der politischen Lage und der Geschichte von 4A Games wird eine noch stärkere Anti-Kriegs-Botschaft und eine düstere, reflektierte Handlung erwartet.

Autor Dmitry Glukhovsky ist erneut an Bord. Angesichts der politischen Lage und der Geschichte von 4A Games wird eine noch stärkere Anti-Kriegs-Botschaft und eine düstere, reflektierte Handlung erwartet. Gameplay-Evolution: Gerüchte sprechen von einem dynamischeren Wettersystem und noch größeren Sandbox-Levels, ohne den klaustrophobischen Kern der Tunnel zu verlieren.

Gerüchte sprechen von einem dynamischeren Wettersystem und noch größeren Sandbox-Levels, ohne den klaustrophobischen Kern der Tunnel zu verlieren. Technik: Metro war oft ein Vorreiter für Raytracing. Wir können davon ausgehen, dass der neue Teil die PS5-Hardware (und möglicherweise die PS5 Pro) bis an die Grenzen treiben wird.

Die Glaubwürdigkeit des Leakers ist hoch, doch wie immer gilt: Solange kein Trailer rollt, bleibt es eine Spekulation. Dass die Ankündigung ausgerechnet bei einem PlayStation-Event stattfindet, ergibt Sinn – Sony und Deep Silver haben in der Vergangenheit bereits bei Marketing-Deals kooperiert. Ein neuer Metro-Teil würde die State of Play massiv aufwerten und genau das „Heavy Hitter“-Gefühl vermitteln, das Third-Party-fokussierte Shows oft vermissen lassen.

Wenn die Ankündigung nächste Woche erfolgt, wird dies einer der größten Shooter-Releases des Jahres 2026 oder frühen 2027. Die Serie hat sich über Jahre eine loyale Fanbase aufgebaut, die Qualität über Quantität schätzt. Ein CGI-Teaser ist wahrscheinlich, echtes Gameplay wäre die Krönung.

Wünschst du dir für das nächste Metro eine Rückkehr in die engen Moskauer Tunnel oder soll die Reise durch die weite Welt weitergehen?