Nächstes PlayStation Studio geschlossen: Sonys Frühjahrsputz geht weiter

Sony schließt Dark Outlaw Games nach nur einem Jahr. Der Konzern bereinigt pünktlich zum Ende des Geschäftsjahres seine Bilanz und opfert dafür das neue Projekt von Jason Blundell. Nach Bluepoint Games ist es das zweite Studio innerhalb weniger Wochen.

Das Ende der Inkubations-Phase

Sony Interactive Entertainment löst das Studio Dark Outlaw Games mit sofortiger Wirkung auf. Die erst 2025 gegründete Schmiede unter der Leitung des „Call of Duty Zombies“-Veteranen Jason Blundell befand sich in der frühen Konzeptionsphase eines unangekündigten Titels. Nach dem Aus von Deviation Games im Jahr 2024 ist dies bereits das zweite Mal, dass eine Zusammenarbeit zwischen Sony und Blundell vorzeitig scheitert.

Rund 50 Mitarbeiter verlieren laut aktuellen Berichten des Brancheninsiders Jason Schreier ihren Arbeitsplatz. Die Kürzungen betreffen nicht nur die Dark Outlaw Games-Belegschaft, sondern greifen auch tief in Sonys Mobile-Sparte ein. PlayStation fährt die Ambitionen im Smartphone-Sektor drastisch zurück und konzentriert sich künftig nur noch auf bereits angekündigte Titel wie „MLB: The Show Mobile“ oder Kooperationen mit NCSOFT.

Der Fall Bluepoint Games

Der Kahlschlag bei Dark Outlaw Games folgt unmittelbar auf das Aus von Bluepoint Games. Das Studio, das sich mit technisch brillanten Remakes von „Demon’s Souls“ und „Shadow of the Colossus“ einen Namen machte, wurde erst vor wenigen Wochen geschlossen, was auf ein riesiges Unverständnis bei den Spielern stieß.

Hermen Hulst rechtfertigt den Kahlschlag gegenüber der Belegschaft mit einem schwierigen Marktumfeld und steigenden Entwicklungskosten. Das Timing ist kein Zufall. Vor dem anstehenden Quartals- und Jahresabschluss werden verlustbehaftete Experimente konsequent beendet. Nach der Schließung von Bluepoint Games im Vormonat setzt Sony den Konsolidierungskurs fort. Man bereinigt die Zahlen für die Aktionäre. Wer kein Milliarden-Franchise im Schrank hat, ist verzichtbar. Das betrifft eben Dark Outlaw Games.

Manchmal ist „Zombies“ eben doch kein tragfähiges Geschäftsmodell, wenn die Zahlen am Ende des Fiskaljahres nicht glänzen.