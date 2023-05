Nahender PlayStation Showcase auf spektakulärem Level?

Unter den möglichen Premieren eines solchen Showcase vermutet man Ghost of Tsuhsima 2 von Sucker Punch, das Metal Gear Solid 3 Renake , ein neues Projekt von Asobi oder Sony Bend, das San Diego Studio, das London Studio, Bluepoint Games und natürlich Housemarque. Hinzu kommen unzählige Third-Party Studios mit nicht weniger Projekten in der Hinterhand.

„Um es klar zu sagen, ich weiß nicht, was Sonys genaue Pläne sind, wenn es um ein Showcase oder State of Plays und all das geht. Aber ich weiß, dass viele Teams an einem Punkt sind, an dem die Dinge sicherlich bereit sind, gezeigt zu werden. Das ist wirklich aufregend.“

Diese Annahme basiert darauf, dass das kommende Line-Up von Sony derzeit noch recht dünn aussieht. Lediglich Marvel’s Spider-Man 2 erscheint in diesem Herbst , während unzählige andere Studios an irgendwelchen Dingen arbeiten.

What do you think?