netEase hat den Termin für Naraka: Bladepoint auf PS5 bestätigt, das als Free-2-Play Titel erscheint. Bei dem Spiel handelt es sich um mythisches Battle Royale, das sich auf Martial-Arts-Nahkämpfe konzentriert.

War der Release eigentlich für diesen Juni geplant, startet man nun am 13. Juli 2023, einschließlich dem Crossplay-Feature. Zudem ist die Rede von exklusiven Items auf PS5 und zahlreichen neuen Inhalten.

Dazu zählt der neue Game-Mode Capture the Spirit Well, ein neuer Held namens Tessa, eine Kooperation mit Dwelling in den Fuchun Mountains, eine 3D-Lobby, um auf Matches zu warten oder neue Season-Skins.

Außerdem wurde die Steuerung an den DualSense Controller angepasst, es wurde ein Zielsystem implementiert, das den Spielern bei der Handhabung des Greifhakens hilft. Es gibt nun eine automatische Rotation, die SSD-Optimierung wird genutzt, einschließlich kürzerer Ladezeiten und einer höheren Framerate.

Alle PS5-Spieler erhalten zusätzlich einen Ryuzan-Frost Reflection“-Katana-Skin und zwei Unsterbliche Schätze. Plus-Mitglieder seid bekommen zusätzliche 5 weitere Schätze, eine coole Kopfbedeckung exklusiv für PS Plus-Mitglieder und vieles mehr.

Was ist Naraka: Bladepoint?

Naraka: Bladepoint versteht sich zunächst als klassischer Battle-Royale-Titel für 60 Spieler mit dynamischer Fortbewegung durch Parkour und Greifhaken sowie einem riesigen Arsenal an Nah- und Fernkampfwaffen und mächtigen Fertigkeiten. Der Fokus von Naraka: Bladepoint liegt aber verstärkt auf dem Nahkampf und den Fähigkeiten des Spielers, die nach und nach perfektioniert werden können. Hier kommt es auf das richtige Timing, das Parieren und das Entwaffnen der Gegner an.

Dafür wurde ein lebendiges und abwechslungsreiches Schlachtfeld geschaffen. Es gibt Gebäude, die an den alten Fernen Osten erinnern und die man erklettern oder mit einem Greifhaken erklimmen kann. Tempel und Städte, Minen, Wasserfälle, Wildblumen, Schmetterlinge – all diese Details in der Umgebung arbeiten Hand in Hand, um eine Welt zu schaffen, in die man buchstäblich eintauchen kann.

Mehr zu Naraka: Bladepoint gibt der PlayStation Blog in einem Special her.