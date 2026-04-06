Nathan Drake in Billig-Shooter: Sony lässt Asset-Flip im eigenen PlayStation Store gewähren

Der estnische Entwickler Witenovastudio OÜ listet derzeit das Spiel „28 Floors: Outbreak“ im offiziellen PlayStation Store, das unautorisierte Charakter-Modelle von Nathan Drake sowie Gegner-Assets nutzt, die den Clickern aus The Last of Us gleichen.

Das Spiel wird als First-Person-Survival-Horror für das Jahr 2027 angekündigt, obwohl Sony keinerlei Verbindung zu dem Projekt hat. Während auf der einen Seite derzeit massiv Shovelware rausgeworfen wird, scheint es beim Einpflegen von dreistem Asset-Klau im eigenen Store keinerlei Schranken mehr zu geben.

Dreister Asset-Diebstahl im offiziellen Store

Das Spiel „28 Floors: Outbreak“ nutzt für seine PS5 Store-Präsenz offensichtlich urheberrechtlich geschützte Inhalte von Naughty Dog. In den veröffentlichten Screenshots ist eindeutig das Modell von Nathan Drake als Protagonist zu sehen. Zusätzlich zeigen die Bilder Kreaturen, die optisch kaum von den Clickern aus dem The Last of Us-Universum zu unterscheiden sind. Zynisch merken User auf Reddit an: „Sony getting plagiarised on their own store.“

Dass ein solches Projekt den Zertifizierungsprozess von Sony durchläuft, wirft ein schlechtes Licht auf die automatisierte Kuration des PlayStation Stores. Es handelt sich hierbei nicht um eine offizielle Kooperation oder ein Easter Egg. Witenovastudio OÜ ist ein Indie-Entwickler, der bereits mit Titeln wie „Comfy Corners“ oder dem offensichtlich an die Netflix-Serie angelehnten „Wednesday 13th“ aufgefallen ist.

Im Vergleich zu Plattformen wie Steam, die für ihre Offenheit bekannt (und berüchtigt) sind, galt der PlayStation Store lange Zeit als kuratierter Raum. Dieser Vorfall reiht sich jedoch in eine wachsende Liste von „Asset-Flips“ und minderwertigen Kopien ein, die zunehmend die Sichtbarkeit hochwertiger Titel verwässern.

Nathan Drake im Clinch mit einem Clicker-Verschnitt in 28 Floors: Outbreak

Naughty Dogs Fokus liegt woanders

Während Nathan Drake im PlayStation Store für billigen Horror missbraucht wird, ist die offizielle Zukunft der Uncharted-Reihe weiterhin besiegelt: Naughty Dog hat das Franchise mit Teil 4 und dem Standalone-DLC abgeschlossen. Das Studio arbeitet aktuell an dem Sci-Fi-Projekt „Intergalactic: The Heretic Prophet“. Es ist davon auszugehen, dass Sony das Listing von „28 Floors: Outbreak“ entfernen wird, sobald die Rechtsabteilung den Fall prüft.

Hier lässt sich nur feststellen: Finger weg. Das Spiel ist ein klassischer Asset-Flip, der mit fremden Federn nach Aufmerksamkeit fischt. Dass solche Titel es in den Store schaffen, zeigt, dass Sony die manuelle Qualitätskontrolle zugunsten einer höheren Quantität an Releases gelockert hat. Spieler sollten Listings von unbekannten Studios, die mit bekannten Gesichtern werben, grundsätzlich kritisch prüfen.