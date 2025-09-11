Naughty Dog arbeitet an mehreren Projekten – The Last of Us: Part 3?

Naughty Dog ist seit Jahren untrennbar mit The Last of Us verbunden. Kaum ein anderes Studio hat es so geschafft, emotionale Geschichten mit intensiven Gameplay-Momenten zu verbinden. Entsprechend groß war die Überraschung, als Neil Druckmann jüngst in einem Interview andeutete, dass neben der kommenden neuen IP Intergalactic: The Heretic Prophet auch weitere Projekte aus dem The Last of Us-Universum in Arbeit seien.

Das Interessante daran: Offiziell hatte sich Druckmann bislang eher zurückhaltend zu einem möglichen The Last of Us: Part 3 geäußert. Jetzt aber sprach er explizit von „mehreren Projekten“ zur Marke – eine doppelte Bestätigung, die deutlich macht, dass das Franchise für Naughty Dog längst nicht abgeschlossen ist.

Zwischen neuer IP und vertrauter Welt

Druckmanns Entscheidung, sich als Co-Showrunner von der HBO-Serie zurückzuziehen, hängt offenbar auch damit zusammen, dass er seine Prioritäten klar bei den Spielen sieht. Intergalactic gilt als ambitioniertestes Projekt des Studios, gleichzeitig will man aber die Marke The Last of Us weiterentwickeln. Was genau das heißt, bleibt offen, und genau hier fängt die Spekulation an.

Könnte es sich um eine Neuauflage des eingestellten Multiplayer-Spiels handeln, das ursprünglich als eigenständiger Titel geplant war? Oder wagt Naughty Dog doch den Schritt zu The Last of Us: Part 3, um die Geschichte von Ellie und Abby fortzuführen? Denkbar wäre auch ein Spin-off, das Nebenfiguren wie Tommy ins Zentrum rückt.

Was bedeutet das für Spieler?

Für Fans ist diese Entwicklung vor allem eins: ein klares Signal, dass die Welt von The Last of Us nicht zu Ende erzählt ist. Ob nun als Fortsetzung, Spin-off oder Multiplayer-Erlebnis, die Marke bleibt relevant. Gleichzeitig zeigt Naughty Dog mit Intergalactic, dass man nicht in der eigenen Erfolgsformel stecken bleiben will.

Die Chancen auf The Last of Us: Part 3 stehen aktuell so hoch wie seit Jahren nicht. Aber bis zur offiziellen Ankündigung bleibt nur Geduld – und die Frage, welchen Weg Naughty Dog einschlagen wird.