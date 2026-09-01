Naughty Dog beendet Motion-Capturing für Intergalactic: The Heretic Prophet

Naughty Dog hat die Haupt-Motion-Capture-Aufnahmen für „Intergalactic: The Heretic Prophet“ offiziell abgeschlossen und damit einen weiteren Meilenstein erreicht.

Per Social Media bestätigte das Studio den Meilenstein mit einem Set-Foto von Hauptdarstellerin Tati Gabrielle im Mocap-Anzug. Seit der Ankündigung Ende 2024 herrschte Funkstille um das Sci-Fi-Projekt.

Was der Mocap-Wrap wirklich bedeutet

Das Ende der Performance-Capture-Arbeiten markiert den Übergang von der Vorproduktion in die finale Ausarbeitung. Animationen, Gameplay-Systeme, Lighting und Testing fressen ab jetzt die meiste Zeit. Schaut man sich Naughty Dogs bisherige Zeitpläne an, verging zwischen dem Ende der Mocap-Aufnahmen und dem Verkaufsstart meist über ein Jahr. Ein Release im Spätsommer oder Herbst 2027 ist damit realistisch.

"See you, space cowboy…"

That is a wrap on the very ambitious Intergalactic cinematic shoot! This cast killed it! Cannot wait to show you their incredible work when the time is right! pic.twitter.com/WgqgcHGm8K — Naughty Dog (@Naughty_Dog) August 31, 2026

Sony veranstaltet am Donnerstag, den 3. September 2026, eine neue State of Play. Ob wir „Intergalactic: The Heretic Prophet“ dort direkt in Action sehen, steht auf einem anderen Blatt. Sony drückt bei der Vermarktung bekanntermaßen erst dann aufs Gas, wenn das Release-Fenster bombenfest sitzt. Da „God of War Laufey“ bereits für Februar 2027 ansteht, wird PlayStation das Rampenlicht kaum mit zwei eigenen Schwergewichten gleichzeitig überladen.

Naughty Dog liefert technisch und narrativ verlässlich ab, aber das gezeigte Mocap-Foto verrät nichts über das tatsächliche Gameplay. Der Abschluss der Mocap-Phase sichert den Entwicklungsfortschritt. Ein handfester Gameplay-Trailer mit einem festen Release-Datum fehlt jedoch nach wie vor.