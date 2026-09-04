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Naughty Dog bestätigt Arbeiten an neuen „The Last of Us“-Projekten

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Naughty Dog arbeitet an neuen The Last of Us Projekten. Neil Druckmann bestätigt die Entwicklung trotz des aktuellen Foki auf Intergalactic.

The Last Of Us Part 3

Naughty Dog schließt die Arbeiten an der „The Last of Us“-Marke keineswegs ab und entwickelt derzeit mehrere neue Projekte im Franchise. Co-Präsident Neil Druckmann bestätigte diese Pläne trotz des aktuellen Hauptfokus auf das Sci-Fi-Spiel „Intergalactic: The Heretic Prophet“.

Unklare Ausrichtung abseits der HBO-Serie

Neil Druckmann stellte im Gespräch mit der Washington Post klar, dass Naughty Dog die Kontrolle über das Franchise behält, auch wenn das Studio an der dritten Staffel der HBO-Adaption kreativ nicht beteiligt ist. Zu den konkreten Inhalten der neuen internen Projekte schwieg er.

„Es gibt ein paar Projekte in Arbeit, über die ich mich sehr freue zu sprechen, wenn der Zeitpunkt reif ist.“

Ein echtes „The Last of Us Part 3“ bleibt damit eine Option, ist aber unbestätigt. Die Vergangenheit der Marke zeigt das Problem. Comic-Ableger, Theaterstücke oder Freizeitpark-Attraktionen fielen bisher ebenfalls unter diesen Begriff.

Ressourcenbindung durch Intergalactic

Der zeitliche Ablauf begrenzt die Kapazitäten bei Naughty Dog spürbar. Das Studio konzentriert seine Ressourcen primär auf „Intergalactic: The Heretic Prophe“t“, das nach aktuellen Branchenberichten für einen Release im Jahr 2027 auf der PlayStation 5 vorgesehen ist.

Dass das Sci-Fi-Epos zudem auf der jüngsten State of Play erneut fehlte – obwohl Gerüchte einen Auftritt als Show-Closer nahelegten –, unterstreicht den langen Entwicklungszyklus des Studios seit dem Release von „The Last of Us Part 2“ im Jahr 2020.

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Ein vollwertiges Konsolenspiel im The Last of Us-Universum liegt damit in weiter Ferne. Die Hardware-Kapazitäten der aktuellen Konsolengeneration sind durch das Sci-Fi-Projekt gebunden. Parallelentwicklungen in AAA-Größe sind unwahrscheinlich.

Naughty Dogs Fokus liegt bis mindestens 2027 auf einer völlig neuen IP. Ein spielerischer Nachfolger der Pilz-Apokalypse erscheint vor dem Ende des aktuellen PS5-Lebenszyklus unwahrscheinlich.

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Patrick Knapp
4. September 2026 07:14

Neues Uncharted wäre mir lieber

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Juan
4. September 2026 08:03

Einfach mal mittendrin dieser Satz.
„Die Vergangenheit der Marke zeigt das Problem.“

Welches Problem? ^^

Last edited 1 Stunde zuvor by Juan
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