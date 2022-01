Naughty Dog bestätigt mehrere Spiele-Projekte

Während der laufenden CES in Las Vegas kaum auch Entwickler Naughty Dog kurz zu Wort, die während der Sony Pressekonferenz über aktuelle Projekte gesprochen haben.

In erster Linie ging Naughty Dogs Neil Druckmann auf den Uncharted-Film und die kommende HBO-Serie sein. Darüber hinaus befinden sich aber auch mehrere Spiele-Projekte in Arbeit, wie Druckmann bestätigt.

„Wir möchten unbedingt die zahlreichen Spielprojekte mit euch teilen, an denen wir bei Naughty Dog derzeit arbeiten,“ so Druckmann.

Neben dem Uncharted-Remaster, das nicht direkt von Naughty Dogs entwickelt wird, scheint man an einem Mutiplayer-Projekt im The Last of Us-Universum zu werkeln. Vermutet wird außerdem das Remake des original The Last of Us oder ein direkte Fortsetzung von Teil 2.

Nicht wenige wünschen sich außerdem ein weiteres Uncharted-Spiel, ebenso käme auch eine brandneue IP in Frage.

Woran Naughty Dog auch immer arbeitet, dürften hier erstklassige Spiele zu erwarten sein. Wie schnell diese kommen, bleibt abzuwarten.