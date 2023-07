Naughty Dog: Co-President Evan Wells hört nach 25 Jahren auf

Naughty Dog, das Studio hinter den Uncharted-Spielen, The Las of Us und Crash Bandicoot, hat bekannt gegeben, dass Co-President Evan Wells seine Tätigkeit nach 25 Jahren im Unternehmen zum Ende des Jahres freiwillig niederlegt. Einer der wichtigsten Entwickler von Sony und PlayStation verliert dadurch eine über Jahre prägende Figur.

In den letzten Jahren war zwar der andere Co-President Neil Druckman, u.a. Autor von The Last of Us, in der Öffentlichkeit präsenter, Wells hatte aber einen ähnlich großen Einfluss auf die Geschicke bei Naughty Dog. Er war 1998 zum Unternehmen gekommen und 2005 zum Co-President befördert. Seitdem hat er die Releases von Uncharted und The Last of Us mitverantwortet. Hier sein Abschiedsstatement für euch übersetzt:

Dogs,

Nach 25 Jahren bei Naughty Dog wollte ich euch allen mitteilen, dass ich mich entschlossen habe, zum Ende dieses Jahres zurückzutreten.

Das ist etwas, das ich seit über einem Jahr mit dem Studio Leadership Team von Naughty Dog und sogar noch länger mit Neil besprochen habe. Die Entscheidung bringt überwältigende und widersprüchliche Emotionen mit sich, aber ich bin zu der Erkenntnis gelangt, dass ich mit meiner Zeit im Studio und allem, was wir in den letzten 25 Jahren gemeinsam erreicht haben, zufrieden bin. Ich habe volles Vertrauen in Neils Fähigkeit, das Studio weiterzuführen. Es ist der richtige Zeitpunkt für mich, ihm und den anderen Mitgliedern des Studio Leadership Teams die Möglichkeit zu geben, das Studio in eine erfolgreiche Zukunft zu führen.

Ich mache seit über 30 Jahren professionell Spiele, und Naughty Dog ist seit über der Hälfte meines Lebens mein Zuhause! Ich habe miterlebt, wie dieses Studio von Mitarbeiter Nummer 14 (mir!) während der Crash 3-Tage im Jahr 1998 auf heute über 400 Dogs gewachsen ist. Jeder wichtige Meilenstein in meinem Leben kann mit einem Naughty Dog-Projekt in Verbindung gebracht werden – ich habe meine Frau während Crash Team Racing kennengelernt, wir sind nach der Veröffentlichung von Jak 2 in die Flitterwochen gefahren, haben unser erstes Kind in der E3-Woche bekommen, als wir Uncharted: Drake’s Fortune ankündigten, und unser zweites Kind wurde mitten in der Entwicklung von The Last of Us geboren.

Die Arbeit hier hat mich sehr inspiriert, und ich bin einfach nur dankbar für alles, was ich hier lernen und miterleben durfte. Und die Zusammenarbeit mit den leidenschaftlichen und engagierten Teams von SIE und den anderen PlayStation Studios war eine wahre Freude. Ich habe die Gelegenheit, von so viel Kreativität und Talent umgeben zu sein, nie als selbstverständlich angesehen, und ich bin allen – früheren und jetzigen – dankbar dafür, dass sie mir so viel beigebracht haben.

Es gibt nie den perfekten Zeitpunkt, um sich zu verabschieden, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass ich das Studio in den besten Händen verlassen werde. Neil und der Rest des fähigen und dynamischen Studio Leadership Teams sind perfekt geeignet, um sicherzustellen, dass Naughty Dog weiterhin führend in der Branche ist – nicht nur bei den Spielen, die wir machen, sondern auch bei der Umgebung, in der wir sie machen. Ich bin mir sicher, dass Naughty Dog die Branche und unser Medium weiter vorantreiben wird.

Ich könnte nicht aufgeregter über unsere aktuellen Projekte sein, und es wird schwer sein, diese Spiele nicht zu Ende zu bringen. Aber wir hatten noch nie ein stärkeres Team, um sicherzustellen, dass wir sie auf eine Art und Weise abliefern, die Industriestandards setzen und alle Erwartungen übertreffen wird.

Abschließend möchte ich mich an alle Dogs in the Kennel wenden – es erfüllt mich mit Demut, zu sehen, was ihr alle erreicht habt, und ich bin begeistert, dass ich die Ehre habe, von der Seitenlinie aus zu beobachten, wie ihr alle weiterhin die gut etablierte Entwicklungskultur aufrechterhaltet, die zu unserem Glück und einer Reihe erfolgreicher Spiele geführt hat. Ich habe keinen Zweifel daran, dass Naughty Dog neue Höhen erreichen und die Messlatte für den Stand der Technik weiter anheben wird.

Ich danke euch für ein wahrlich großartiges Abenteuer. Ich bin gespannt, was die Zukunft für dieses inspirierende Team bereithält, und ich bin sehr stolz auf euch alle!

Evan