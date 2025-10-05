Naughty Dog: Intergalactic – Hinweis zeigt erstmals echten Fortschritt

Nach zwei Jahrzehnten voller Abenteuer mit Uncharted und Endzeitdrama in The Last of Us wagt Naughty Dog endlich etwas Neues: Intergalactic: The Heretic Prophet. Das Sci-Fi-Abenteuer wurde Ende 2024 bei den Game Awards enthüllt und soll Schauspielerin Tati Gabrielle als Weltraum-Bounty-Hunterin Jordan A. Mun in den Mittelpunkt stellen. Seitdem war es still um das Projekt – bis jetzt.

Lokalisierung deutet auf fortgeschrittene Entwicklung hin

Wie aktuelle Stellenausschreibungen (via X) zeigen, sucht Naughty Dog derzeit nach Fachleuten für Lokalisierung. Das klingt nach Routine, ist aber tatsächlich ein starkes Signal: Übersetzungen und kulturelle Anpassungen starten normalerweise erst, wenn das Spiel intern weit gediehen ist. Das bedeutet, dass Intergalactic: The Heretic Prophet sich offenbar in einer späten Entwicklungsphase befindet, deutlich weiter, als viele Fans bisher vermutet haben.

Ein Release 2026 gilt dennoch als unwahrscheinlich. Sony wird kaum riskieren, den Titel parallel zu Marvel’s Wolverine und GTA 6 zu veröffentlichen, zwei Schwergewichte, die schon jetzt das Gaming-Jahr 2026 dominieren dürften. Realistischer erscheint daher ein Start im Jahr 2027, auch wenn bisher kein offizielles Datum bestätigt wurde.

Premiere bei den The Game Awards?

Einen neuen Einblick könnte es bei den kommenden The Game Awards geben, wie Druckman zuletzt selbst angedeutet hat. In einem Beitrag auf X sprach dieser von „soon”, ohne dabei konkreter zu werden.

Intergalactic: The Heretic Prophet bleibt ein Mysterium, aber das jüngste Update deutet darauf hin, dass Naughty Dog mit Hochdruck an seinem ersten neuen Franchise seit über 15 Jahren arbeitet. Sollte sich der Entwicklungsfortschritt bestätigen, könnten Fans schon bald mit ersten Gameplay-Einblicken rechnen. ein kleiner Hoffnungsschimmer für alle, die auf frischen Wind aus dem Hause Naughty Dog warten.