Naughty Dog läutet Reboot ein und bereitet sich auf die Zukunft vor

Naughty Dog steht offenbar an der Schwelle zu einer neuen Ära. Während sich Fans gespannt auf handfeste Neuigkeiten zu künftigen Projekten wie einem möglichen Uncharted-Comeback oder der Sci-Fi-IP „Intergalactic: The Heretic Prophet“ freuen, deutet ein Eintrag beim EUIPO (Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum) auf eine unscheinbare, aber bedeutungsvolle Veränderung hin: Das ikonische Naughty Dog-Logo soll ein Rebranding erhalten.

Der Markenantrag, der bereits im März 2025 eingereicht wurde, offenbart ein modernisiertes Logo-Design. Wer sich durch die offizielle EUIPO-Seite klickt und etwas nach unten scrollt, stößt auf die gewohnt schlichte, reduzierte Wortmarke – jetzt allerdings neu angeordnet.

Ist das schon das neue Naughty Dog?

Das geleakte Logo stellt eine modernisierte Version des klassischen Naughty-Dog-Emblems dar und bringt dabei einige markante Veränderungen mit sich. Zwar bleibt die Grundstruktur mit dem zweigeteilten Schriftzug „NAUGHTY“ über „DOG“ ebenso erhalten wie die gewohnte Farbgebung in Schwarz, Weiß und Rot, doch im Detail vollzieht das Design einen klaren Wandel.

Die rote Hundepfote – einst Begleitmotiv – ist nun in stilisierter, nahezu ikonischer Form präsent und ragt deutlich in das Wort „DOG“ hinein. Zudem präsentiert sich das neue Erscheinungsbild klarer und deutlich professioneller – fast schon wie ein Branding für ein modernes Tech-Unternehmen. Ein Zeichen dafür, dass Naughty Dog seine visuelle Identität bewusst entschlackt und neu ausrichtet – möglicherweise im Einklang mit kommenden Projekten und einem frischen Selbstverständnis.

So könnte sich laut aktuellen Berichten ein neues Uncharted mit Cassie Drake in der Hauptrolle in Arbeit befinden – allerdings nicht mehr unter direkter Leitung von Neil Druckmann, sondern unter Shaun Escayg, der bereits bei früheren Titeln Regie führte. Gleichzeitig macht ein Actor aus dem Umfeld von Intergalactic: The Heretic Prophet – dem Sci-Fi-Projekt des Studios – mit ersten Hinweisen auf Story und Setting von sich reden.

Neues Naughty Dog-Logo

Rebranding als Startschuss?

All dies könnte darauf hindeuten, dass sich Naughty Dog derzeit bewusst im Hintergrund hält, um sich neu zu sortieren – sowohl optisch als auch inhaltlich. Das neue Logo könnte somit mehr als nur eine kosmetische Maßnahme sein. Es könnte das sichtbare Zeichen eines tiefgreifenden Wandels sein, nachdem das letzte Projekt, der Multiplayer-Modus von The Last of Us, leider gescheitert ist.

Noch schweigt Naughty Dog zu allen laufenden Gerüchten. Weder das neue Logo noch die Spekulationen um „Uncharted“ oder „Intergalactic: The Heretic Prophet“ wurden offiziell kommentiert. Und doch scheint sich im Schatten etwas zu regen. Ein neues Logo mag nur ein kleines Puzzlestück sein – aber in Kombination mit den aktuellen Entwicklungen ergibt sich ein klares Bild: Naughty Dog bereitet sich auf ein Comeback vor. Nur diesmal vielleicht leiser, subtiler – und ganz bewusst anders.