Naughty Dog: Nächstes Projekt strebt nach „bahnbrechenden Visuals“

Naughty Dog ist derzeit mit ihrem nächsten Projekt für PS5 beschäftigt, von dem weiterhin unklar ist, welche IP dafür aufgegriffen wird. Die Ziele sind dafür schon jetzt klar definiert, mit denen das Studio nach ganz oben greift.

Zuletzt hatte Naughty Dog die Remastered-Version von The Last of Us: Part 2 (unser Test) veröffentlicht, während das geplante Multiplayer-Projekt im vergangenen Jahr aufgegeben wurde. Nun soll es wieder eine starke Singleplayer-Erfahrung sein, die nach bisherigen Informationen in einer brandneuen IP resultiert. The Last of Us: Part 3 gilt derzeit als ausgeschlossen.

Neues Spiel von Naughty Dog soll visuell beeindrucken

Während es offizielle Details dazu bislang keine gibt, verraten hin und wieder neue Jobanzeigen mehr darüber, wohin die Reise für Naughty Dog geht. In dem Fall offenbart die Stellenausschreibung für einen Senior Level Gameplay Animator, dass das Studio nach „bahnbrechenden Visuals“ von höchster Qualität strebt.

Darin ist zu lesen:

„Wir sind auf der Suche nach erfahrenem Gameplay-Animator auf höchstem Niveau, der uns dabei hilft, weiterhin den Standard der interaktiven Animation für unser neuestes Projekt zu setzen. Wenn sie detailorientiert sind und sich im AAA-Spielbereich wohlfühlen und Teil bahnbrechender visueller Qualität und Technologie sein möchten, sind die vielleicht genau der Dog, den wir suchen!“

Das mysteriöse Projekt von Sony, hinter dem vielleicht Naughty Dog steht

Hohe Anforderungen an den Bewerber

Die Anforderungen an dieses Profil sind recht hoch, wonach die besagte Person mindestens ein AAA-Spiel veröffentlicht haben muss, über mindestens 5 Jahre Berufserfahrung verfügt und fähig ist, High-Quality Animationen zu erstellen. Das zeigt, dass Naughty Dog nach den besten Leuten der Branche sucht.

Lange sollte die Suche im Grunde nicht dauern, da in den letzten Monaten erst Tausende Stellen in der gesamten Industrie abgebaut wurden und somit ein riesiger Pool an Ressourcen frei sein sollte. Auch bei Naughty Dog selbst mussten einige Leute gehen, während das Studio insgesamt etwas verkleinert wurde.

Wann das bisher unbekannte Projekt vorgestellt wird, ist derzeit noch völlig offen. Nach dem Chaos der letzten Monate könnte dieses allerdings noch am Anfang der Produktion stehen und somit auf sich warten lassen.