Naughty Dog stampft nächstes Singleplayer-Game ein – Bericht

Naughty Dog, einst das Kronjuwel im PlayStation-Portfolio, steht derzeit an einem kreativen Scheideweg. Nach dem öffentlichkeitswirksamen Scheitern von The Last of Us Online und einer nun kolportierten weiteren Projektabsage stellt sich eine unbequeme Frage: Weiß das Studio überhaupt noch, wohin die Reise gehen soll?

Von großen Visionen und stillen Absagen – Naughty Dogs kreative Krise

Wie der berüchtigte Insider Daniel Ritchman auf seiner Patreon-Seite enthüllte, wurde Anfang 2025 ein nicht angekündigtes Singleplayer-Projekt sang- und klanglos gestrichen – offenbar bereits das zweite ambitionierte Vorhaben, das den Ansprüchen der Studioführung nicht genügte. Dabei hatte man sich erst kurz zuvor von dem Multiplayer-Titel verabschiedet, der als The Last of Us Online bekannt war und unter der Leitung von Vinit Agarwal stand. Der einstige Hoffnungsträger, der zuvor an Uncharted 4 und The Last of Us Part II mitgewirkt hatte, zog nach dem Projekt-Aus offenbar die Reißleine – und Naughty Dog verlor damit eine weitere kreative Stimme.

Doch in Santa Monica herrscht keineswegs kreative Leere. Laut Ritchman werkelt man dort bereits seit rund drei Jahren an einem weiteren, noch geheimen Singleplayer-Spiel. Verantwortlich: Shaun Escayg, ein alter Bekannter, der nach einem kurzen Ausflug zu Crystal Dynamics zurückkehrte. Er war Regisseur von Uncharted: The Lost Legacy – einem Spiel, das man heute als Naughty Dogs letzte klassische Glanzleistung vor dem „Live-Service-Intermezzo“ betrachten könnte.

Ein neues Projekt im Schatten – Hoffnungsträger oder nächste Enttäuschung?

Was genau Escayg und sein Team da bauen, ist unklar. Aber vielleicht liegt genau darin der Reiz. In einer Zeit, in der jeder Leak sofort zur Headline wird, gibt sich Naughty Dog ungewöhnlich schweigsam. Kein Logo, kein Teaser, kein codename – nur ein stetiges „Es kommt was“. Und doch fragt man sich, wie viele dieser geheimen Projekte tatsächlich das Licht der Welt erblicken. Denn ein Spiel zu entwickeln ist das eine. Es durch die internen Qualitätsfilter von Neil Druckmann zu schleusen, etwas ganz anderes.

Apropos Druckmann: Sein neues Herzensprojekt Intergalactic: The Heretic Prophet – ein Sci-Fi-Epos mit religiösen Untertönen – bleibt das große, galaktische Versprechen. Doch auch hier: keine Gameplay-Szenen, kein Datum, nur vage Worte über Einsamkeit, Spiritualität und Science-Fiction-Pathos. Ein Spiel, das sich nach 2027 streckt wie ein ferner Stern, dessen Licht wir noch nicht sehen können.

Ob Naughty Dog gerade eine kreative Renaissance erlebt oder in der eigenen Ambition zu ersticken droht, bleibt abzuwarten. Klar ist nur: Manchmal ist das, was man nicht sieht, spannender als jede Ankündigung.