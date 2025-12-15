Naughty Dog steckt fest – ein böses Omen für Intergalactic: The Heretic Prophet?

Bruce Straley, einer der kreativen Köpfe von Naughty Dog bis 2017, hat etwas ausgesprochen, das viele in der Branche seit Jahren denken, aber nur wenige so klar formulieren: Stillstand ist der Tod von Kreativität. Sein jüngstes Interview wirkt deshalb weniger wie ein persönlicher Rückblick, und mehr wie ein indirekter Kommentar zum Zustand von Naughty Dog.

Und genau hier wird es unbequem. Denn während Straley von kreativer Wiederholung, IP-Maschinen und Angst vor Erneuerung spricht, arbeitet sein ehemaliges Studio an Intergalactic: The Heretic Prophet. Ein Neuanfang? Oder nur ein neues Etikett auf alten Denkmustern?

Perfektion als Sackgasse: Wenn Erfolg Innovation verhindert

Fakt ist: Naughty Dog hat seit The Last of Us Part II kein wirklich neues Spiel mehr veröffentlicht. Stattdessen folgten Remakes, Remaster, Collections. Wirtschaftlich nachvollziehbar, handwerklich oft exzellent – kreativ jedoch defensiv. Genau dieses Umfeld beschreibt Straley als den Punkt, an dem er aussteigen musste. Nicht aus Ablehnung gegenüber Qualität, sondern weil die Fragen immer dieselben blieben. Gleiche Perspektive, gleiche Struktur, gleiche Art von Prestige-AAA-Spiel.

Das Problem ist nicht, dass Naughty Dog dieses Modell perfektioniert hat. Das Problem ist, dass es kaum noch verlassen wird. Und genau das sorgt auch bei Teilen der Spielerschaft für Skepsis gegenüber Intergalactic: The Heretic Prophet. Noch bevor konkrete Details bekannt sind, dominiert die Erwartung, erneut eine maximal aufgeladene, schwergewichtige Drama-Erzählung zu bekommen – emotional intensiv, aber kaum noch überraschend.

Straley selbst stellte bei den Game Awards sein erstes eigenes Projekt vor, ein bewusster Versuch, genau diesem kreativen Teufelskreis zu entkommen.

Was Naughty Dog verloren hat – und dringend wiederfinden muss

Die unbeschwerte Abenteuerlust, die frühere Uncharted-Teile ausgezeichnet hat, scheint längst einem permanenten Ernst gewichen zu sein. Statt Vorfreude auf Entdeckung und Dynamik bleibt bei vielen eher die Frage, ob Naughty Dog überhaupt noch einen anderen Ton anschlagen will, oder ob emotionale Schwere inzwischen zum Selbstzweck geworden ist.

Straleys zentrale Aussage lautet: Wer nur noch innerhalb eines etablierten Paradigmas arbeitet, hört auf, Risiken einzugehen. Und Risiko war einmal Naughty Dogs größte Stärke. Uncharted 2 war kein sicherer Hit, The Last of Us kein kalkulierter Crowdpleaser. Beide Spiele entstanden, weil jemand bereit war, Konventionen infrage zu stellen, auch intern.

Heute wirkt Naughty Dog dagegen wie ein Studio, das vor allem eines vermeiden will: Fehler. Remakes sind sicher. Remaster sind sicher. Selbst technisch brillante Neuauflagen bleiben inhaltlich rückwärtsgewandt. Genau das ist die kreative Sackgasse, die Straley beschreibt, und aus der er bewusst ausgestiegen ist, obwohl sie finanziell komfortabel war.

Intergalactic und die Angst vor dem Immergleichen

Was bedeutet das für Intergalactic: The Heretic Prophet? Auf dem Papier klingt vieles nach Aufbruch: neue IP, neues Setting, Science-Fiction statt Postapokalypse. Doch entscheidend ist nicht das Genre, sondern die Haltung dahinter. Wird hier wirklich etwas neu gedacht, oder lediglich das bekannte Naughty Dog-Erzählmodell auf ein anderes Szenario übertragen?

Das Sci-Fi-Epos wird als Naughty Dogs ehrgeizigstes Spiel in Bezug auf Erzählung und Gameplay-Umfang beschrieben. Unter der Leitung von Neil Druckmann konzentriert sich das Studio darauf, seine kinematische Stärke in ein Universum zu übertragen, das weitreichende Erkundungsfreiheit und eine Konzentration auf Nahkampf-basierte Action bietet. Die Ambition liegt klar darin, die etablierten linearen Strukturen zu durchbrechen und ein Spiel zu liefern, das emotional intensiv bleibt. Gleichzeitig sollen die Spieler durch neuartige Gameplay-Elemente überrascht werden und somit einen kreativen Neuanfang abseits des Uncharted– und The Last of Us-Paradigmas manifestiert.

Straleys Interview mit Polygon wirft genau diese Frage auf. Er spricht offen darüber, wie lähmend es sein kann, wenn ein Studio weiß, dass es „den richtigen Stil“ gefunden hat. Wenn Erfolg zur Leitplanke wird. Dann entsteht Innovation nicht mehr aus Neugier, sondern aus Variation. Und Variation ist nicht dasselbe wie Fortschritt.

Straley möchte etwas Eigenes haben

Hinzu kommt ein weiterer Punkt, den Straley klar benennt: Ownership. Bei Naughty Dog baute er Welten und Figuren auf, die letztlich Sony gehörten. Intergalactic: The Heretic Prophet wird daran nichts ändern. Auch dieses Projekt ist Teil einer größeren IP-Strategie. Das muss kein Nachteil sein, aber es setzt klare Grenzen für Experimente, die wirklich wehtun könnten.

Ein böses Omen? Noch nicht. Naughty Dog verfügt weiterhin über enormes Talent, Erfahrung und technische Exzellenz. Aber Straleys Worte sind eine Warnung. Nicht aus Bitterkeit, sondern aus Erkenntnis. Kreative Erneuerung entsteht nicht aus Perfektion, sondern aus Reibung, Zweifel und dem Mut, sich auch mal zu verirren.

Wenn Intergalactic: The Heretic Prophet mehr sein will als ein weiteres Prestigeprojekt, muss Naughty Dog genau das zulassen. Andernfalls bestätigt das Studio ungewollt die härteste Aussage des Interviews: Dass selbst die Besten irgendwann Gefahr laufen, sich im eigenen Erfolg festzufahren.

Was denkt Ihr? Steckt das Studio wirklich fest, oder wird uns Intergalactic: The Heretic Prophet überraschen? Diskutiert mit uns!