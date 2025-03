Naughty Dog: Uncharted-Director arbeitet an geheimem Titel

Es rumort mal wieder in der Gerüchteküche von Naughty Dog. Während das Studio offiziell an „Intergalactic: The Heretic Prophet“ arbeitet und Neil Druckmann betont, dass die Zukunft von „The Last of Us“ ungewiss bleibt, könnte im Hintergrund längst etwas anderes entstehen. Einem Insider zufolge soll Naughty Dog seit drei Jahren an einem geheimen Titel arbeiten – unter der Leitung von Shaun Escayg, dem Regisseur von „Uncharted: The Lost Legacy“. Zeit für Spekulationen!

Shaun Escayg kehrt an die Spitze zurück

Die Informationen stammen von DanielRPK, einem bekannten Insider, der seinen Bericht hinter einer Paywall veröffentlichte. Darin ist zu lesen: „Naughty Dog hat ein zweites Projekt (nicht ‚The Last of Us III‘) unter der Regie von Shaun Escayg. Die Entwicklung läuft seit drei Jahren.„

Diese Enthüllung ist nicht uninteressant. Shaun Escayg war der kreative Kopf hinter „Uncharted: The Lost Legacy“, einer der besten Standalone-Erweiterungen der PlayStation-Geschichte. Nach einem kurzen Abstecher zu Crystal Dynamics und „Marvel’s Avengers“ kehrte er 2021 zu Naughty Dog zurück. Seitdem war seine genaue Rolle unklar – bis jetzt.

Obwohl es keine konkreten Hinweise gibt, dass es sich um ein neues „Uncharted“ handelt, liegt die Verbindung nahe. Naughty Dog hat in der Vergangenheit nicht nur „Uncharted The Lost Legacy“ als Spin-off etabliert, sondern auch Andeutungen gemacht, dass das Universum von „Uncharted“ noch nicht ausgereizt sei. Offiziell heißt es, dass man mit der Serie abgeschlossen hat.

Besonders spannend: In der Community kursieren schon länger Gerüchte über ein Spiel mit Cassie Drake, der Tochter von Nathan Drake. Könnte Naughty Dog einen Generationswechsel einläuten und die Uncharted-Saga mit einer neuen Heldin fortsetzen? Kaitlyn Dever, die Cassie in „Uncharted 4“ verkörperte, ist aktuell stark mit Naughty Dog verbunden – sie spielt Abby in der kommenden zweiten Staffel von HBOs „The Last of Us“. Reiner Zufall?

Uncharted oder neue IP?

Es gibt aber auch eine andere Möglichkeit: Shaun Escayg könnte an einer brandneuen IP arbeiten. Naughty Dog ist bekannt dafür, nicht ewig an einer einzigen Marke festzuhalten. Nach „Crash Bandicoot“ kam „Jak and Daxter“, danach „Uncharted“ und schließlich „The Last of Us“. Wäre es da nicht an der Zeit für ein frisches Abenteuer?

Neil Druckmann selbst sagte, dass er jedes Projekt ohne Vorbehalte angehe und dass die „richtigen Ideen“ ausschlaggebend seien. Daher sei auch „The Last of Us: Part III“ nicht ganz vom Tisch. Vielleicht erwartet uns also weder ein „Uncharted 5“ noch „The Last of Us III“, sondern eine ganz neue Geschichte mit Shaun Escaygs Handschrift.

Egal ob neues „Uncharted“, ein Cassie-Spin-off oder eine völlig neue IP – Naughty Dog arbeitet definitiv an etwas Großem. Bis zur offiziellen Ankündigung dürfte es aber noch eine Weile dauern. Immerhin hat das Studio bereits betont, dass die Arbeit an „Intergalactic“ im Fokus steht.

Was denkt ihr? Würdet ihr ein neues „Uncharted“ mit Cassie Drake feiern oder wäre euch eine brandneue IP lieber?