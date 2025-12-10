Naughty Dog-Veteran Bruce Straley enthüllt neues Spiel bei den Game Awards 2025

Die Game Awards 2025 werden für Fans von Naughty Dog und Story-lastigen Spielen besonders spannend. Bruce Straley, einer der kreativen Köpfe hinter The Last of Us und Uncharted 2: Among Thieves, wird sein erstes Projekt mit seinem Indie-Studio Wildflower Interactive enthüllen. Straley, der 2017 Naughty Dog verließ, arbeitet seit 2021 an einem Debütspiel, über das bisher nur wenig bekannt war.

Erster Blick auf Wildflower Interactive

Ein 30-sekündiges Teaservideo, veröffentlicht vom Game Awards-Host Geoff Keighley, zeigt eine cel-shaded Grafik und eine dichte, wildnisartige Umgebung. Im Hintergrund sind kurze Dialoge zu hören, ein bear-ähnliches Knurren und beruhigende Worte – genug, um Spekulationen anzuregen, ohne den Kern des Spiels preiszugeben. Der Titel oder ein möglicher Release-Termin wurden noch nicht verraten, eine Vorstellung während der Show am 11. Dezember gilt aber als sicher.

Straleys Stil bei Naughty Dog zeichnet sich durch intensive, emotional getriebene Geschichten aus. Sowohl The Last of Us als auch die Uncharted-Reihe setzen Maßstäbe für narrative Qualität. Sein Schritt in die Indie-Welt deutet auf ein Projekt hin, das nicht nur grafisch, sondern auch erzählerisch ambitioniert sein könnte, abseits der großen AAA-Strukturen.

Thursday, join us for the announcement of the first game from Wildflower Interactive (@playwildflower) at #TheGameAwards pic.twitter.com/f1lj19ctxX — Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 9, 2025

Legacy trifft neue Wege

Bruce Straley teilt eine Geschichte mit Neil Druckmann, seinem Co-Director bei The Last of Us. Druckmann könnte ebenfalls bei den Game Awards anwesend sein, da die zweite Staffel der TV-Adaption von The Last of Us für Best Adaptation nominiert ist. Straleys Einfluss auf Naughty Dog bleibt unbestritten: Viele Fans halten Uncharted 2 und A Thief’s End für die Höhepunkte der Reihe. Mit Wildflower Interactive könnte Straley nun neue, eigene Wege erkunden, fernab der etablierten Marken.

Das Debüt von Wildflower Interactive zeigt, wie kreative Köpfe aus AAA-Studios ihre Vision in einem Indie-Setting verwirklichen. Spieler dürfen gespannt sein, ob Straley erneut erzählerische Tiefgänge und unvergessliche Charaktere liefert. Für Fans von Naughty Dog ist das mehr als ein neues Spiel, es ist ein Versprechen auf Qualität und innovative Ideen.

Die Game Awards am 11. Dezember werden zeigen, ob Straley erneut Maßstäbe setzt. Die Frage bleibt: Kann der ehemalige Naughty Dog-Regisseur in der Indie-Welt genauso prägend sein wie in den großen Studios?