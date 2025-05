Naughty Dog vor dem Comeback: Kehrt Uncharted 5 mit Cassie Drake zurück?

Naughty Dog ist nicht irgendein Studio – es ist das Aushängeschild von PlayStation, das sich seinen Ruf durch Spiele wie The Last of Us und Uncharted hart erarbeitet hat. Doch während andere Studios einen jährlichen Veröffentlichungszyklus anstreben, gönnt sich Naughty Dog den Luxus der Zeit. Das Ergebnis: Qualität auf Rockstar-Niveau, aber eben auch lange Wartezeiten. Seit dem Release von The Last of Us Part II im Jahr 2020 herrscht Funkstille – abgesehen von Remastern alter Erfolge.

Ursprünglich sollte das The Last of Us Online-Projekt die Lücke schließen, doch der Multiplayer-Ableger wurde eingestellt. Naughty Dog wollte seine kreative DNA nicht für ein Live-Service-Modell opfern – nachvollziehbar, aber für Fans enttäuschend. Das bedeutet: Die PS5-Ära verläuft bislang ohne neues Naughty Dog-Spiel. Doch die Stille trügt. Hinter den Kulissen arbeiten gleich zwei Teams an etwas Großem – und eines davon könnte Uncharted zurückbringen.

Cassie Drake: Die nächste Generation der Schatzjäger?

Ende 2024 kündigte Naughty Dog Intergalactic: The Heretic Prophet an – ein völlig neues Sci-Fi-Franchise. Stylisch, riskant, ambitioniert. Aber das ist nicht alles. In einem Podcast bestätigte Neil Druckmann kürzlich, dass er parallel ein zweites Spiel betreut – diesmal jedoch nicht als Director. Ein Projekt, das von einem anderen kreativen Kopf geleitet wird. Laut Berichten aus dem vergangenen März ist das kein Geringerer als Shaun Escayg, der bereits bei Uncharted: The Lost Legacy Regie führte.

Die Spekulationen darüber gibt es seit Längerem: Könnte es sich dabei um ein neues Uncharted handeln – mit Cassie Drake, der Tochter von Nathan Drake, in der Hauptrolle? Diese Theorie ist nicht unbedingt, wäre aber ein logischer Schritt. Statt ein zweites neues Franchise aufzubauen, könnte Naughty Dog auf das bewährte Erfolgsrezept zurückgreifen. Uncharted ist eine Marke, die weiterhin weltweit beliebt ist. Die Rückkehr der Reihe – mit einem frischen Gesicht, aber bekanntem Abenteuerspirit – würde nicht nur Fans begeistern, sondern auch strategisch Sinn ergeben. Die Theorie wird weiterhin durch einen PlayStation-Teaser aus dem Jahr 2023 gestützt, bei dem nach wie vor unklar ist, zu welchem Spiel er gehört.

Naughty Dog steht vor einer neuen Ära

Obwohl The Last of Us Part 3 wohl noch auf sich warten lässt, falls es überhaupt kommt, deutet alles darauf hin, dass Naughty Dog Großes plant. Intergalactic könnte das Studio in neue Gefilde katapultieren, während ein potenzielles Uncharted-Revival alten Glanz neu aufleben lässt. Zwei völlig unterschiedliche Spielrichtungen, ein gemeinsames Ziel: PlayStation-Fans endlich wieder ein echtes Naughty Dog-Erlebnis zu liefern. Und diesmal vielleicht sogar gleich doppelt.

Bleibt nur noch eine Frage offen: Wann ist es endlich so weit?