Naughty Dog zielt auf 2027: Intergalactic: The Heretic Prophet nimmt Marketing-Fahrt auf

Naughty Dog peilt für sein neues Sci-Fi-Epos „Intergalactic: The Heretic Prophet“ einen Release im Jahr 2027 an. Das bestätigt der gewöhnlich gut informierte Insider NateTheHate, während zeitgleich eine neu geschaltete Stellenausschreibung des Studio-Hauptsitzes in Santa Monica den bevorstehenden Start der globalen PR-Maschinerie untermauert.

Stellenausschreibung verrät heiße Marketing-Phase

Naughty Dog sucht aktuell nach einem Senior Communications Producer. Die Jobbeschreibung nennt das Projekt direkt beim Namen: Das Team steckt mitten in den Arbeiten an „Intergalactic: The Heretic Prophet“. Die Aufgabenstellung der Position ist eindeutig. Gesucht wird eine Führungskraft mit mindestens acht Jahren Erfahrung, die Marketingkampagnen, PR-Materialien, Merchandise, Event-Auftritte und Trailer-Produktionen über globale Pipelines hinweg koordiniert.

Eine Besetzung dieser Stelle mit Fokus auf Asset-Approval und externe Partner deutet auf einen durchgeplanten Vorlauf hin. AAA-Produktionen dieser Größenordnung starten die strukturierte PR-Roadmap in der Regel 12 bis 18 Monate vor dem geplanten Verkaufsstart. Das deckt sich präzise mit den aktuellen Gerüchten.

2027 is the intended target. — NateTheHate2 (@NateTheHate2) July 28, 2026

Insider-Informationen bestätigen den Zeitplan

Auf Nachfrage zur Release-Struktur von Sonys First-Party-Titeln präzisierte Branchen-Insider NateTheHate den angestrebten Zeitraum. Auf die Frage, ob der Titel 2027 oder erst 2028 erscheine, nannte er 2027 als das interne Ziel des Entwicklers. Nach der Ankündigung von „God of War Laufey“ ordnet sich „Intergalactic: The Heretic Prophet“ damit als der nächste große Meilenstein in Sonys Line-up für die zweite Hälfte der PS5-Lebensspanne ein.

Historisch betrachtet passen diese Puzzleteile zusammen. Zwischen der Verpflichtung von Senior-Personal für die globale Kommunikation und dem tatsächlichen Marktstart vergeht selten mehr als anderthalb Jahre. Ein Release im Jahr 2027 gibt Naughty Dog zudem die nötige Zeit, um die proprietäre Engine auf das Maximum der aktuellen Konsolengeneration zu optimieren.

Die Zeichen stehen auf Konsolidierung. Naughty Dog baut die Kommunikationsstrukturen nicht auf Verdacht aus, sondern bereitet handfeste Assets für die Öffentlichkeit vor. Der Informationsfluss zu „Intergalactic: The Heretic Prophet“ wird im kommenden Jahr spürbar anziehen. Der angestrebte Release 2027 ist realistisch, lässt aber kaum Spielraum für Verzögerungen in der technischen Endphase.