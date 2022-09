NBA 2K23 – Auf dem G.O.A.T. Boat gegen die Besten antreten

Das G.O.A.T. Boat kehrt in NBA 2K23 zurück und damit eine außergewöhnliche Location, in der die Besten der Besten aufeinandertreffen.

Das G.O.A.T. Boat in NBA 2K23 ist ein Luxuskreuzfahrtschiff, welches bereis in NBA 2K22 eine völlig neue Nachbarschaft an Bord der Cancha Del Mar bot. Hier konnten die Spieler gemeinsam mit ihren Mitspielern malerische Umgebungen in unerforschten Gewässern erkunden und an Events teilnehmen, die die größten Fische der Basketballwelt anzogen.

In NBA 2K23 kehrt dieses Erlebnis zurück und bringt die Spieler auf einen Luxusdampfer, diesmal jedoch nicht in der Nachbarschaft der Cancha Del Mar, sondern auf dem G.O.A.T. Boat. Hier kann man in den kommenden Monaten an unzähligen Wettbewerben. Dazu gehören einige der beliebtesten Events aus dem Vorjahr, aber auch brandneue Events, die man schon bald vorstellen wird.

NBA 2K23 G.O.A.T. Boat

Das Leben an Bord der Cancha Del Mar war lebhaft und ereignisreich, das G.O.A.T. Boat verspricht hingegen ein völlig neues Erlebnis an Bord eines Luxusdampfers mit intuitiverem Layout. Hier erwarten die Spieler eine Reihe von Unterschieden zwischen der Cancha Del Mar und dem G.O.A.T. Boat, wie etwa das Decksystem und die Promenade.

Um den Aufenthalt auf dem Kreuzfahrtschiff so angenehm wie möglich zu machen, liegt der Focus in diesem Jahr auf der Gestaltung zusätzlicher Spielmodi und Courts, breiterer Gehbereiche und Flure, damit sich die Spieler möglichst einfach fortbewegen können, und einer zentraler gelegenen Promenade, die sämtliche Bereiche miteinander verbindet.

Das Erlebnis wird in diesem Jahr um technische Fortschritte ergänzt, etwa dem Verzicht auf Ladezeiten bei den Got-Next-Spots. Das Gameplay ohne Ladezeiten sorgt dafür, dass man weniger Zeit mit Warten und mehr Zeit auf dem Court verbringen kann.

Ähnlich wie bei The REC wird man nun automatisch mit anderen Spielern verbunden, sobald man ein Spiel beitritt, was die Ladezeiten verkürzt. Dies um weitere Möglichkeiten ergänzt, was die Spielersuche betrifft.

Weitere Details zum G.O.A.T. Boat gibt es ergänzend auf der offiziellen Webseite.