NBA 2K27: Release-Termin, Plattformen & Cover-Athleten enthüllt

Publisher 2K und Entwickler Visual Concepts veröffentlichen „NBA 2K27“ am 4. September 2026 für PC, PS5, Xbox Series X|S sowie die Nintendo Switch 2, während Käufer der teureren Editionen ab dem 28. August Zugriff erhalten.

Auf dem Standard-Cover (69.99 EUR) prangt San Antonio Spurs Center Victor Wembanyama. Die Deluxe Edition ($99.99) wählt Indiana Fever Guard Caitlin Clark. Die Ultra Edition (149.99 EUR) feiert Chicago Bulls Legende Derrick Rose.

Mikrotransaktionen und Editionen-Spaltung

Ein Blick auf die Preisgestaltung zeigt die gewohnte 2K-Strategie. Der Frühzugang ab dem 28. August bleibt hinter der Bezahlschranke der Upgrade-Pakete gesperrt.

Wer 99,99 EUR für die Deluxe Edition zahlt, sichert sich neben dem Early Access 100.000 Virtual Currency (VC) sowie diverse XP-Booster für MyCAREER und MyTEAM. Bei der 149,99 EUR teuren Ultra Edition legt 2K noch 35.000 VC, den Season 1 Pro Pass sowie ein Battle-Pass-Paket für den Sommer 2027 oben drauf. Dazu garantieren Entwickler gebundene Top-Spielerkarten bis Mai 2027.

Technisch verspricht der Hersteller wie in den Vorjahren Anpassungen über die hauseigene ProPLAY-Technologie. Echte NBA-Bewegungsabläufe sollen direkt in Spielanimationen übertragen werden. Details zu Gameplay-Mechaniken fehlen. Ein dedizierter Gameplay-Trailer folgt am 28. Juli.

Lohnt sich die Ankündigung?

2K bedient das bewährte Schema. Spieler erhalten ein iteratives Jahresupdate mit angepassten Kadern und der gewohnten Ausrichtung auf Mikrotransaktionen.

Wer den MyPLAYER-Fortschritt ohne extremen Zeitaufwand beschleunigen will, wird durch Vorbesteller-Boni in Richtung der 100-Euro-Marke gedrängt. Technisch bleibt abzuwarten, wie stark Visual Concepts die ProPLAY-Basis auf den aktuellen Konsolen und dem Switch-2-Ableger ausreizt. Ohne Handfestes aus dem Gameplay-Trailer am 28. Juli sollten Serienveteranen vorerst abwarten.