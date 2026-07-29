NBA 2K27: Trailer zeigt neue Gameplay-Features und Roadmap

2K Sports hat den ersten Gameplay-Trailer zu „NBA 2K27 veröffentlicht“ und liefert direkt die Roadmap bis zum Release. Neben überarbeiteter KI-Verteidigung und einem dynamischen Dunk-Meter gibt es neue Features für MyCareer, MyTeam und MyNBA.

Neuer Dunk-Meter und klügere KI

2K Sports schraubt für „NBA 2K27“ an den Kernmechaniken auf dem Parkett. KI-Verteidiger sollen Würfe künftig intelligenter erschweren und nicht mehr so leicht aus der Position gedrängt werden. Dazu kommt ein komplett überarbeiteter Dunk-Meter, der die Abwehrposition dynamisch vom Absprung bis zum Korbabschluss bewertet. Gute Defense verkleinert das grüne Fenster im Flug. Das verlangt mehr Timing. Schlechte Abwehr wird konsequenter bestraft.

Für MyCareer geht es zurück zu den Wurzeln des Streetballs: Der legendäre Rucker Park dient als Schauplatz für die neue Prelude-Story „Fire & Concrete“. Die Stadt behält ihr kompaktes Layout, setzt diesmal aber auf eine nächtliche Neon-Optik. Im Builder schrauben wir an bis zu 53 Badges – 19 davon sind komplett neu.

Auktionshaus, NBA-Regeln und PC-Dämpfer

Manager freuen sich in MyNBA über neue CBA-Gehaltsregeln wie die Auswirkungen des „Second Apron“ sowie No-Trade-Klauseln für Free Agents. In MyTeam verknüpft 2K das Auktionshaus erstmals plattformübergreifend zwischen PS5, Xbox Series X|S und der Nintendo Switch 2.

PC-Spieler schauen beim Crossplay jedoch erneut in die Röhre. Der gemeinsame Spielbetrieb bleibt weiterhin ausschließlich PlayStation 5 und Xbox Series X|S vorbehalten. Das ist ein echter Dämpfer und eine verpasste Chance.

Die angekündigten Gameplay-Anpassungen klingen sinnvoll, besonders das dynamische Dunk-Meter und die stärkere KI-Verteidigung. Dass MyNBA endlich reale CBA-Regeln berücksichtigt, ist ein starkes Signal an Taktik-Fans. Der finale Stream am 18. August muss zeigen, wie tief diese Systeme im Spielbetrieb greifen.

Was haltet ihr davon, dass das Cross-Platform-Auktionshaus die Switch 2 einbindet, PC-Spieler beim Crossplay aber erneut komplett leer ausgehen?