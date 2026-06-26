NBA The Run bekommt einen Singleplayer-Modus: Körbe werfen ohne Online-Zwang

Entwickler Play by Play bringt einen vollwertigen Singleplayer-Modus für das Arcade-Basketballspiel „NBA The Run“, der sowohl solo als auch im Koop spielbar sein wird. Bis zum Release dauert es allerdings noch bis Frühjahr 2027.

Das Gameplay von „NBA The Run“ zündet, aber der chronische Mangel an Modi war bisher der größte Dämpfer. Play by Play liefert jetzt genau das, was die Community fordert. Der kommende Singleplayer-Modus lässt euch endlich allein auf den Court, bindet auf Wunsch aber auch Kumpels ein – lokal auf der Couch oder online.

Der Haken an der Sache ist die Timeline. Vor 2027 passiert an der Solo-Front gar nichts mehr. Das Studio will die Mechaniken feilen und braucht dafür Zeit. Klingt bitter für Einzelgänger. Ist es auch. Aber der restliche Fahrplan bis zum Frühjahr steht immerhin nicht still.

Volles Programm vor dem großen Update

Bevor der Singleplayer aufschlägt, pumpen die Entwickler andere Features ins Spiel. Schon am 3. Juli kommen drei neue Spieler ins Roster. Im August folgt mit Season 1 das erste fette In-Game-Update inklusive Ranked-Modus und Voice-Chat.

Das ändert das Match-Gefühl komplett. Wer bisher ohne Absprache über das Feld stolperte, kann jetzt endlich Taktiken durchgeben. Gameplay-Tuning und Bugfixes laufen parallel. Das Spiel wird im Sommer also definitiv runder, auch wenn der Solopfad noch in weiter Ferne liegt.

Die Ankündigung ist ein starkes Signal an die Community, die sich nach Offline-Inhalten sehnt. Dass ein simpler Singleplayer-Modus fast ein Jahr Entwicklungszeit schluckt, drückt die Stimmung. Play by Play zeigt aber, dass sie das Feedback ernst nehmen. Bis 2027 bleibt NBA The Run eine reine Online-Baustelle, die im August immerhin deutlich mehr Struktur bekommt.

Rettet der angekündigte Ranked-Modus samt Voice-Chat im August für euch die Wartezeit bis zum Singleplayer, oder ist die Luft ohne echten Solo-Content bis 2027 raus?