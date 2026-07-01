NBCUniversal plant nach der Abspaltung vom Mutterkonzern Comcast womöglich den Einstieg in die Gaming-Industrie durch Übernahmen oder strategische Partnerschaften.

Der Medienkonzern nutzt die neue Unabhängigkeit, um das anhaltende Minus im TV- und Filmgeschäft abzufedern. Die konkrete Umsetzung darf aus steuerrechtlichen Gründen jedoch frühestens ein Jahr nach dem endgültigen Split erfolgen.

Die Trennung als strategischer Katalysator

Comcast zerschlägt sein seit 15 Jahren bestehendes Imperium aus Netzinfrastruktur und Inhalten. NBCUniversal agiert künftig eigenständig, behält das Filmstudio, die Vergnügungsparks sowie den Streamingdienst Peacock. Comcast hält anfangs eine Minderheitsbeteiligung von 19,9 Prozent, die schrittweise veräußert wird.

Das Ziel ist maximale Flexibilität. Synergien zwischen Kabelnetz und Content existierten ohnehin nur auf dem Papier. Der Markt strafte das Konstrukt jahrelang mit einem Konglomeratsabschlag ab. Das ist vorbei.

Gaming im Visier von NBCUniversal

Der Fokus auf digitale Spiele kommt nicht überraschend. Comcast evaluierte in der Vergangenheit bereits Übernahmen von Activision und Electronic Arts sowie eine Beteiligung an Epic Games. Bestehende Kooperationen mit Nintendo bei Freizeitparks und den milliardenschweren Kinofilmen zeigen das Potenzial.

Der Gaming-Markt konsolidiert sich währenddessen radikal. Electronic Arts steht vor einer 55-Milliarden-Dollar-Privatisierung durch den saudi-arabischen Staatsfonds PIF, Silver Lake und Affinity Partners. Microsofts Xbox-Sparte gilt an der Wall Street als potenzieller Spin-off-Kandidat.

Für NBCUniversal geht es um den Zugriff auf starke Marken. Der Content-Bedarf steigt, während die klassische lineare TV-Nutzung einbricht. Spiele fangen diese Reichweite auf. Netflix zeigt diesen Vorstoß im kleinen Rahmen bereits seit Jahren. Ein Zukauf in der Größenordnung von Take-Two – deren GTA VI im November erscheint und bereits über 3 Milliarden Dollar an Vorbestellungen generiert hat – würde NBCUniversal sofort in die erste Liga katapultieren.

Rechtliche und finanzielle Hürden

Der Zeitplan steht jedoch unter Vorbehalt. Um die geplante Steuerfreiheit des Splits nicht zu gefährden, muss NBCUniversal nach der Trennung mindestens ein Jahr lang ohne Fusion oder Verkauf operieren. Vorabverhandlungen blockieren diesen Status rechtlich. Einzig Deals, die nachweislich vor dem Split nicht diskutiert wurden, könnten theoretisch früher abgeschlossen werden. Zudem droht bei Großfusionen in der Tech- und Medienbranche erheblicher Widerstand der Kartellbehörden.

Der Vorstoß von NBCUniversal ist die logische Konsequenz einer verschmelzenden Entertainment-Landschaft. Für Spieler bedeutet das mittelfristig mehr Kapital im Markt, aber auch eine weitere Konsolidierung von Marken unter gigantischen Mediendächern. Der Erfolg hängt von der Umsetzung ab. Wer Gaming nur als Lizenzanhängsel für Hollywood-Stoffe versteht, scheitert. Wer Studios autark arbeiten lässt, gewinnt.