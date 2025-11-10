NCSofts „New Frontier“: Kommt das geheimnisvolle Horizon-MMO zur G-Star 2025?

Kurz vor der G-Star 2025 sorgt NCSoft für Gesprächsstoff zum geplanten Horizon-MMO. Auf der Messe in Busan, wo der Publisher als Hauptsponsor auftritt, will man „die neue Grenze des MMORPG“ vorstellen, ein Projekt, das bisher nur in Andeutungen existiert.

Über 300 Spielstationen, ein riesiges 360°-Dome-Kino und ein Aufgebot an eigenen sowie Partner-Titeln wie Aion 2, Cinder City oder Time Takers sollen zeigen, dass NCSoft die Zukunft des Genres noch nicht abgeschrieben hat.

Doch das eigentlich Spannende passiert im Schatten dieser Show, wie MMORPG vermutet. Ein bislang namenloses Spiel mit kryptischem Teasertext, der von „Realm“, „Raid“ und „Quest“ spricht. Klingt nach Standardkost, wäre da nicht die alte Spur eines Projekts, das schon länger durch die Branche geistert.

Project Skyline: Das verschollene Horizon MMO?

2022 tauchten erste Hinweise auf eine Zusammenarbeit zwischen NCSoft und Guerrilla Games auf. Interne Bezeichnungen wie Project Skyline oder Project H und Stellenausschreibungen mit typischem Horizon-Artwork ließen kaum Zweifel daran, dass hier ein Onlinespiel im Horizon-Universum entsteht.

Laut damaligen Leaks sollte das Spiel auf der Unreal Engine 5 basieren, für PC und Mobile entwickelt werden und über 100 Entwickler beschäftigen. Ein ambitioniertes Vorhaben, das 2023 sogar einen möglichen Titel andeutete: Land of Salvation.

Dann wurde es still. Zwischenzeitlich hieß es, das Projekt sei eingestellt, bis koreanische Medien klarstellten, dass lediglich ein anderes NCSoft-Projekt gecancelt wurde. Das Horizon-MMO hingegen soll weiter existieren. Und plötzlich spricht NCSoft im Jahr 2025 wieder von einer „neuen Grenze des MMORPG“, just zum Zeitpunkt, an dem ein Titel aus einer 2021 gestarteten Entwicklung theoretisch vorzeigbar wäre.

Hoffnung und Skepsis zugleich

Wenn ein Publisher wie NCSoft von „Grenzen überschreiten“ spricht, denkt man zuerst an neue Monetarisierungsmodelle statt an kreative Visionen. Titel wie Throne and Liberty oder Aion 2 haben gezeigt, dass technischer Fortschritt und Free-to-Play-Gier oft Hand in Hand gehen. Während westliche Studios das MMO-Genre längst abgeschrieben haben, hält NCSoft es am Leben, und das verdient zumindest Aufmerksamkeit.

Ob das „New Frontier“-Projekt tatsächlich das sagenumwobene Horizon-MMO ist, erfahren wir wohl erst zwischen dem 13. und 16. November auf der G-Star 2025. Wenn es stimmt, könnte Sony endlich das tun, was viele Fans seit Jahren fordern: das Horizon-Universum öffnen, nicht mit einem Singleplayer-Ableger, sondern mit einer echten Online-Welt. Und wenn nicht? Dann bleibt es eben beim Traum vom großen MMO-Comeback, das nie kommt.