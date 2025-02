Need for Speed liegt auf Eis – aber EA verspricht ein „interessantes Comeback“

Die Zukunft von Need for Speed scheint derzeit in der Warteschleife zu stecken. Electronic Arts hat bestätigt, dass das zuständige Studio Criterion Games momentan vollständig auf die Battlefield-Reihe fokussiert ist, was bedeutet, dass das lang ersehnte neue Rennspiel aus der Need for Speed-Serie noch auf sich warten lassen wird. Doch EA bleibt optimistisch und verspricht ein Comeback der Marke – allerdings „auf neue und interessante Weise“.

Battlefield statt Need for Speed

Im September 2023 warf EA die Frage auf, wie es mit Need for Speed weitergeht, indem sie bekanntgaben, dass Criterion eine signifikante Umstrukturierung durchlaufen hatte. Abteilungen des Studios wurden umdisponiert, um mehr Ressourcen auf die Entwicklung der Battlefield-Spiele zu lenken. Diese Entscheidung bedeutet, dass die Pläne für ein neues Need for Speed vorerst auf Eis liegen, während Criterion und andere EA-Studios an der Weiterentwicklung von Battlefield arbeiten.

Vince Zampella, Mitbegründer von Respawn und der aktuelle Leiter der EA-Studios, erklärte, dass das Team von Criterion weiterhin an der Zukunft von Need for Speed arbeiten würde. Dies, so Zampella, würde jedoch nicht sofort in einem neuen Titel resultieren, sondern vielmehr in einem tieferen Verständnis dessen, was die Need for Speed-Community von einem Rennspiel erwartet. Er betonte, dass man die Meinungen der Spieler ernst nehme und ihre Wünsche in die Planung zukünftiger Inhalte einfließen lassen wolle. Dies sei auch der Grund für das zusätzliche Jahr an Inhalten für Need for Speed Unbound im Jahr 2022.

Comeback, dann aber richtig

Die Rückkehr von Need for Speed wird also mit einer neuen Perspektive und einem frischen Ansatz geplant, wobei EA davon ausgeht, dass dies das Spiel von Grund auf verbessern wird. Fans dürfen sich auf innovative Ideen freuen, auch wenn die genaue Form dieses „Comebacks“ noch in den Sternen steht.

Interessanterweise fällt diese Ankündigung zeitlich mit dem Pre-Alpha-Material für das nächste Battlefield-Spiel zusammen, was den Fokus von Criterion auf den Multiplayer-Shooter weiter verdeutlicht. Doch EA verspricht, dass die Arbeit an Need for Speed nicht völlig stillgelegt wird – die Franchise wird „auf neue und interessante Weise zurückkehren“. Die Frage bleibt: Wird dieser innovative Ansatz den Hype um das legendäre Rennspiel wieder entfachen?