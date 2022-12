Need for Speed Unbound – Darum hat man die Last-Gen Konsolen übersprungen

Das jüngste Need for Speed Unbound ist ausschließlich für die aktuellen Konsolen und den PC erschienen, ein Schritt, der längst überfällig war, um die Last-Gen Konsolen hinter sich zu lassen. Warum man so lange damit gewartet hat, darauf ist EA aktuell etwas näher eingegangen.

Im Interview mit Creative Director Kieran Crimmins gegenüber Traxion sagt dieser, dass man die bestmögliche Erfahrung mit Need for Speed Unbound abliefern wollte, was zwangsläufig bedeutet, dass man die ältere Hardware irgendwann hinter sich lassen muss.

„Als wir die Dinge durchgegangen sind, ist das Zeug, das wir auf Konsolen der aktuellen Generation machen konnten, einfach so viel besser als das, was man auf der vorherigen Generation möglich war. Wir wollten es verdoppeln, wir wollten den Spielern, die es spielen können, das bestmögliche Erlebnis bieten.“

Ein transformatives Racing-Erlebnis

Dazu gehört für Criterion Games ein transformatives Racing-Erlebnis in HDR, 4K, und 60fps. Es gibt ein neues Physiksystem, ein neues Handling, die neuen Effekten und Grafik. Mit dem Hinterkopf wird jeder, der es spielt, es vollkommen nachvollziehen können.

Sicherlich wäre es für Criterion Games schön gewesen, auch die massive Konsolen-Basis der vorherigen Generation mit einzubeziehen, aber damit wäre Need for Speed Unbound nicht das Spiel geworden, das es jetzt ist.

Das erste Feedback der User gibt Criterion in dem Punkt auch recht, denn bislang kommt Need for Speed Unbound recht gut bei den Spielern und Kritikern an. Auf Metacritic wird der Racer unter anderem als Showcase für die aktuelle Hardware und Grundstein für die Zukunft der Serie bezeichnet. Es sei das beste Need for Speed, das man seit langem veröffentlicht hat.

Unsere Eindrücke zu Need for Speed Unbound folgen in Kürze im PlayFront Review.