Need for Speed Unbound – Die Zeichen stehen auf Enthüllung

Die Premiere des neuen Need for Speed Unbound steht unmittelbar bevor, auf die nun auch Electronic Arts und Codemasters selbst verweisen. Zudem schaffte es das wohl offizielle Logo ins Netz.

Dass das neue Need for Speed Unbound noch in diesem Jahr erscheinen soll, macht die baldige Ankündigung ohnehin sehr wahrscheinlich. Zuletzt hieß es, dass man innerhalb der nächsten Tage damit rechnen kann.

In dem Punkt fordert man an EA nun heraus und fragt einfach nach, ob es diese Woche so weit sein wird? Die Antwort darauf ließ nicht lange auf sich warten und fällt recht eindeutig aus:

👀 — Need for Speed (@NeedforSpeed) October 3, 2022

Auch der offizielle Account von Codemasters, die hier als Co-Entwickler hinter dem Steuer sitzen, klinken sich mit ein und deuten baldige Neuigkeiten zu Need for Speed an, auch wenn man den Titel noch nicht offiziell nennen möchte.

Announce Need for Sp…. oh. — Codemasters (@Codemasters) October 3, 2022

Es dürfte also nur eine Frage von wenigen Tagen sein, bis man tatsächlich mit der Ankündigung von Need for Speed Unbound um die Ecke kommt. Immerhin kursiert nun auch schon das wohl offizielle Game Logo im Netz, das wir hier angehängt haben.

Need for Speed Unbound Logo?

Zuletzt wurden kleinere Gameplay-Clips zu Need for Speed Unbound geleakt, die den etwas ungewöhnlichen Ansatz bei den Visuals untermauerten. Statt lebensechter Grafiken kommt hier wohl ein Mix aus Anime zum Einsatz, sowie gab es einen potenziellen Blick auf den Schauplatz Lakeshore City , der sich wie eine echte Stadt anfühlen und von Chicago inspiriert sein soll.

Außerdem möchte man alte und neue Fans mit dem diesjährigen ansprechen, in dem In-Game Systeme vereinfacht werden, den Kern von Need for Speed – das umfassende Tuning – aber nicht missen lässt. Mehr dazu erfährt dazu erfährt wohl in wenigen Tagen.