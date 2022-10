Need for Speed Unbound – Erste Details & Screenshots zeigen den neuen Artstyle

Keine 24 Stunden vor der offiziellen Premiere von Need for Speed Unbound sind die ersten Details und Screenshots aus dem Racer im Netz gelandet.

Diese bestätigen nicht nur noch einmal den finalen Namen, auch der neue Artstyle ist darauf zu sehen, der einen Mix aus realistischer Grafik, Cel-Shading und Anime bildet. Veröffentlicht hat dieser ein japanischer Onlineshop, der damit einen Vorgeschmack auf den generelle Look von Need for Speed Unbound erlaubt, der recht farbenfroh zu werden scheint.

Zum Spiel selbst schreibt man, dass man ganz im Stil von Need for Speed gegen die Cops antritt und sich in wöchentlichen Qualifikationsturnieren für Lakeshores ultimative Straßenrennen-Herausforderung hinters Steuer setzt – genannt The Grand. Es gilt seine Garage mit präzisionsgetunten Custom-Maschinen zu füllen, seinen eigenen Stil zu finden und sich ein exklusives Aussehen zu verdienen, mit dem man die Straßen von Lakeshore City erhellt.

Die Welt ist eure Leinwand

Mit Need for Speed Unbound erweckt man zudem Graffiti in einem völlig neuen visuellen Stil zum Leben und verschmilzt die Straßenkunst mit den realistischsten Autos aus der Geschichte von Need for Speed. Hierzu steht einem ein neues Toolkit voller energiegeladener Grafiken und Soundeffekte zur Verfügung, darunter Burst Nitros und ein neues Boost-Element für schwindelerregende Geschwindigkeiten.

Schließlich lassen sich seine Autos mit zahlreichen visuellen Items anpassen, einschließlich einer limitierter Kollektion, die eurem Auto den letzten Schliff verleiht, indem man es mit einzigartigen Folierungen so umgestaltet, dass es zu eurem legendären Custom-Auto passt, das sich komplett vom Rest der Welt abhebt.

Das Ganze wird von einem Soundtrack mit wegweisenden Künstlern der modernen HIPHOP-Szene begleitet, darunter A$AP Rocky und AWGE. Die Originalmusik wurde vom französischen Produzenten Brodinsky zusammengestellt. Die Songs, die eng mit verschiedenen HIPHOP-Ausdrücken aus der ganzen Welt verwandt sind, verkörpern in Need for Speed Unbound die Underground-Kultur selbst, die als das Herz von Lake Shore bezeichnet wird.

Entwickelt wird Need for Speed Unbound zwischen Criterion Games und Codemaster, die zukünftig als Co-Entwickler bei allen Need for Speed-Spielen hinter dem Steuer sitzen. Unklar ist nach wie vor, auf welchen Plattformen das Spiel erscheint und ob damit die Last-Gen-Versionen berücksichtigt werden.

Offizielle Details zu Need for Speed Unbound folgen am morgigen Nachmittag zur Premiere, die um 17 Uhr stattfindet.