Need for Speed Unbound – Kein Release auf PS4, dafür mit Kampagne, 4K & 60fps

EA und Criterion Games werden Need for Speed Unbound nicht mehr für die Last-Gen Konsolen PS4 und Xbox One veröffentlichen, dafür erfüllt man die Standards der aktuellen Generation und setzt wieder auf eine Kampagne.

Dass Need for Speed Unbound die vorherige Generation ausschließt, mag für den ein oder anderen sicherlich enttäuschend sein, der es noch immer nicht geschafft hat, sich eine PS5 zu besorgen. Die Verfügbarkeit der PS5 ist nach wie vor nur sporadisch gegeben, dennoch wird es Zeit, dass man ältere Hardware endlich hinter sich lässt.

Immerhin garantiert dies, dass Criterion Games keine Rücksicht auf eine bald 10 Jahre alte Hardware nehmen muss und auf aktuellen Standards setzen kann. Für Need for Speed Unbound bedeutet dies 4K Auflösung bei 60fps, sowie sicherlich auch HDR oder Raytracing-Effekte. Zum ersten Mal überhaupt in der Serie.

Need for Speed Unbound

Kampagne und Crossplay dabei

Zusätzlich bestätigt man das Crossplay-Feature unter den aktuellen Plattformen, bietet aber auch eine eigenständige Kampagne, die offline gespielt werden kann. In dieser ist es das Ziel, ein unbezahlbares Auto aus einem ultimativen Straßenrennen zurückzugewinnen. Dazu fordert man die Konventionen des Racing-Genres heraus, indem es echte Konsequenzen mit folgenreichen Risiken und Belohnungen für jedes Rennen, jede Entscheidung und jede Nebenwette einführt.

Need for Speed Unbound Palace Edition

Need for Speed Unbound erscheint am 02. Dezember 2022 auch als Palace Edition, eine Premium-Edition, die in Zusammenarbeit mit Palace Skateboards entstanden ist und den Spielern exklusive Inhalte bietet, darunter vier individualisierte Wagen, ein Kleidungs-Paket, Fahreffekte, Decals und Nummernschilder, Charakterposen und Banner-Artwork.

Weitere Details zur Palace Edition möchte man zu einem späteren Zeitpunkt mitteilen.