Need for Speed Unbound – Neues Gameplay präsentiert die Takeover-Events 

Ein neues und actiongeladenes Gameplay-Video zu Need for Speed Unbound stellt heute Takeover-Events feat. ASAP Rocky vor.

Takeover-Events sind neue wiederholbare Präzisionsfahrer-Modi, in denen Fertigkeiten und Style benötigt werden, um die Straßen von Lakeshore City zu beherrschen. Dabei müssen Spieler riesige Drifts hinlegen, Sammlerstücke zerschmettern und ihr Können in den stylischsten und angesagtesten Straßenrennen in Lakeshore unter Beweis stellen. Mit Geschwindigkeit und Stil können echte Racer beweisen, dass sie das Zeug dazu haben, bei The Grand – dem ultimativen Straßenrennen von Lakeshore – mitzufahren.

Need for Speed Unbound erscheint am 02. Dezember 2022, auch als Palace Edition, die zusätzliche Extras mit sich bringt. Dazu zählen:

4 atemberaubende, neue und individuelle Wagen Mercedes-AMG GT Black Series (2020) VW Golf GTI Mk1 (1976) ‎BMW E30 M3 (1988) Mercedes-AMG G 63 (2017)

Palace-Fahreffekte

Palace-Decals und -Nummernschild

Palace-Charakterpose und -Banner-Artwork

Palace-Kleidungs-Pack mit 20 Gegenständen