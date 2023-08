Need for Speed Unbound Volume 4 DLC-Pack angekündigt

Der Need for Speed Unbound Volume 4 DLC ist ab 16. August erhältlich.

EA hat das Volume 4 DLC-Pack für Need for Speed Unbound angekündigt, das am 16. August erhältlich sein wird. Volume 4 feiert 75 Jahre Porsche mit aufregenden neuen und thematischen Events, Kosmetik und Anpassungen. Ein Highlight stellt der vollelektrische Porsche Taycan Turbo S (2022) in diesem DLC dar.

