Need for Speed: Unbound Volume 5 ab Donnerstag verfügbar

EA hat das Need for Speed: Unbound Volume 5 DLC-Pack angekündigt, das ab dem morgigen Donnerstag erhältlich sein wird. Darin enthalten sind erneut neue Fahrzeuge, Lackierungen, Outfits, individuelle Anpassungsmöglichkeiten und mehr.

Need for Speed-Spieler erhalten damit auch Zugriff auf den überarbeiteten Speed Pass, der ein Kaleidoskop an Kosmetik- und Individualisierungsoptionen im Retro-Look sowie den Buick Grand National GNX (1987) enthält.

Zudem lässt sich das neue BMW M2 Coupé (2023) durch Herausforderungen freischalten und so seine Vorherrschaft auf der Straße festigen. Außerdem werden neue Premium Content Packs im Shop erhältlich sein, darunter das „Süßes oder Saures Street Swag Pack“, das den legendären Custom MINI John Cooper Works Countryman ’17 enthält.

Need for Speed: Unbound Volume 5

Need for Speed Unbound Volume 5 Inhalte

Alle Inhalte des von Volume 5 im Überblick:

14 Linkups: In Volume 5 nehmen Spieler:innen alle 14 Linkups aus Volume 3 und 4 in Angriff und stellen in jeweils vier Runden mit Stunts und geschickter Fahrmanöver ihr Können unter Beweis, um sich den Titel des MVP zu sichern.

Überarbeiteter Speed Pass: Der neue Speed Pass bietet 75 Level mit gratis kaleidoskopischen Kosmetika und Anpassungsmöglichkeiten, mit dem Buick Grand National GNX (1987) als Belohnung bei Erreichen von Level 50.

Neue Herausforderungen: Spielende, die 25 Near-Misses in einem BMW erreichen während sie von der Polizei verfolgt werden, schalten dadurch den neuen BMW M2 Coupé (2023) frei. In neuen täglichen und wöchentlichen Herausforderungen sowie Oneshot-Herausforderungen können sie zusätzlich XP und Geld verdienen.

In-Game-Shop: Darin sind drei neue Premium-Inhaltspakete mit neuen Autos, Kosmetika, Fahreffekten und weiteren Inhalten verfügbar. Süßes oder Saures Street Swag Pack: Das Premium-Pack enthält den legendären Custom MINI John Cooper Works Countryman '17 sowie unter anderem Kleidung, eine Totenschädel-Maske, einen neuen Fahreffekt und eine einzigartige Hupe. Need for Speed Unbound – Volkswagen Beetle (1963) Legendary Custom Pack: Dieses Pack enthält den Legendären Volkswagen Beetle (1963) samt individuellem Bodykit und Lackierung sowie einem 10-Level-Boost für den Speed Pass. Need for Speed Unbound – Vol. 5 Customs Pack: Das neue Customs Pack enthält drei neue exklusive Custom Builds: Chevrolet Corvette Grand Sport (2017), BMW i8 Coupé (2018) und den Mercedes-AMG C 63 Coupé (2018).

EA PLAY Abo-Belohnung: EA PLAY-Abonnenten erhalten als Dank den Epic Custom Mercury Cougar (1967).

