Neiddebatte statt Systemkritik: EA-CEO streicht 38,6 Millionen Dollar nach Rekordjahr ein

Electronic Arts zahlt CEO Andrew Wilson für das Geschäftsjahr 2026 eine Gesamtvergütung von 38,65 Millionen US-Dollar aus. Die Summe bedeutet eine Steigerung um 27 Prozent gegenüber den 30,53 Millionen Dollar des Vorjahres.

Der Zeitpunkt sorgt in der Öffentlichkeit für Kritik: Im selben Geschäftsjahr strich der Publisher Stellen bei den vier an Battlefield 6 beteiligten Studios DICE, Criterion Games, Ripple Effect und Motive Studio. Die Zahlen folgen knallharten Mechaniken.

Die Struktur des Millionengehalts

Wilsons Vergütung setzt sich laut aktuellem 10-K-Bericht aus verschiedenen Bausteinen zusammen. Das Festgehalt beträgt 1,3 Millionen Dollar. Den Löwenanteil bilden Aktienpakete im Wert von 28,48 Millionen Dollar. Hinzu kommen ein Barbonus von 6,5 Millionen Dollar sowie 2,37 Millionen Dollar für sonstige Aufwendungen, darunter Sicherheitsdienste und Privatjet-Nutzung.

Auch andere Führungskräfte erhielten Aufschläge. CFO Stuart Canfield kam auf 11,32 Millionen Dollar, Präsidentin Laura Miele auf 13,71 Millionen Dollar. Das durchschnittliche Jahresgehalt eines EA-Angestellten lag im selben Zeitraum bei 126.612 Dollar. Wilson verdiente das 305-Fache seiner Mitarbeiter.

Erfüllte Verträge statt Empathie

Der Bonustopf wurde zu 110 Prozent ausgezahlt. Grundlage dafür war ein bereinigter Umsatzerlös von 8,026 Milliarden Dollar, der das interne Ziel von 7,85 Milliarden Dollar übertraf. Der Bericht nennt das Erreichen aller Entwicklungsziele von „Battlefield 6“ sowie die Leistung von Titeln wie „EA Sports FC“ und „Apex Legends“ als Auslöser für die Boni.

Dass im März 2026 Entwickler der Battlefield-Teams entlassen wurden – kurz nachdem das Spiel zum meistverkauften Titel des Jahres 2025 in den USA avancierte –, befeuerte die öffentliche Debatte. Wirtschaftlich sind beide Vorgänge getrennt zu betrachten.

Auf der einen Seite stehen vertraglich zugesicherte, an Finanzkennzahlen gekoppelte Boni für das Management. Auf der anderen Seite stehen Strukturpassungen, um Margen für Investoren zu sichern. Das ist keine Frage der Moral. Es ist das Regelwerk börsennotierter Konzerne. Die laufende 55-Milliarden-Dollar-Übernahme durch ein Konsortium um den saudi-arabischen Staatsfonds PIF verstärkt diesen Renditedruck zusätzlich.

Empörung schüttet keine Gehälter aus und verhindert keine Entlassungen. Wer den Aufschrei um Wilsons Gehalt als Skandal inszeniert, ignoriert die Realität der Kapitalmärkte: Verträge werden bedient, sobald die Kennzahlen stimmen.

Für den Spieler ändert sich durch die Debatte nichts. Das Management kassiert ab, weil die Umsätze stimmen. Die Entwickler fliegen raus, weil die Kosten gesenkt werden müssen. Das Geschäft funktioniert genau so.