Neil Druckmann: „Ich habe nicht das Selbstvertrauen, Fortsetzungen zu planen“

Neil Druckmann, Studioleiter von Naughty Dog, hat kürzlich zugegeben, dass er sich nicht traut, Fortsetzungen im Voraus zu planen – eine überraschende Aussage für jemanden, der mit „Uncharted“ und „The Last of Us“ zwei der größten Spiele-Franchises überhaupt mitgeformt hat.

Während eines DICE-Gesprächs mit Cory Barlog (God of War) wurde Druckmann gefragt, wie Naughty Dog die Charakterentwicklung über mehrere Spiele hinweg angeht. Seine Antwort? Er denkt gar nicht so weit voraus. „Das Spiel, das vor uns liegt, ist so fordernd. Ich glaube, man bringt sich selbst ins Unglück, wenn man schon über die Fortsetzung nachdenkt, während man am ersten Teil arbeitet,“ so Druckmann.

Solche Dinge sind schwierig planbar

Er erklärte, dass er sich bei „The Last of Us Part II“ zwar gelegentlich überlegt habe, wie es weitergehen könnte, aber seine Philosophie sei es, jede Idee in das aktuelle Spiel einzubringen, anstatt sie für später aufzuheben. Er fuhr fort: „Was, wenn ich nie wieder die Chance bekomme, ein weiteres zu machen. Ich mache das halb im Scherz, aber wir finden einfach das nächste Spiel.“

Das war bereits bei „Uncharted“ der Fall: Niemand wusste beim ersten Teil, dass es in „Uncharted 2“ eine ikonische Zugsequenz geben würde. Jede Fortsetzung entstand aus der Frage: „Wie können wir uns nicht wiederholen?“

Ein chaotischer Prozess

Cory Barlog pflichtete ihm bei – und machte deutlich, wie chaotisch Fortsetzungen oft sind: „Es ist das Ungesündeste überhaupt! Hunderte von Leuten arbeiten fünf Jahre oder weniger an einem Spiel, dann kommt ein neues Team, das die alten Ideen über den Haufen wirft. Man versucht, alles zu verbinden, aber es gibt zu viele unterschiedliche Perspektiven.“

Druckmann ergänzte: „Ich denke, das erfordert ein Maß an Selbstvertrauen, das ich einfach nicht habe. Als ob ich sicher wüsste, dass das erfolgreich wird und genau verstehe, wohin es als nächstes geht? Ich konzentriere mich lieber auf die nächsten fünf Tage als auf die nächsten zehn Jahre.“

Aktuell arbeitet Naughty Dog an „Intergalactic: The Heretic Prophet“, doch seit über einem Jahr gibt es Gerüchte um „The Last of Us Part III“. Ob Druckmann sich doch noch zu einer Fortsetzung durchringt? Abwarten.