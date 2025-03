Neil Druckmann: „Intergalactic: The Heretic Prophet“ – Ein Spiel im ständigen Wandel

Es ist kaum zu fassen, dass Naughty Dogs neuestes Projekt „Intergalactic: The Heretic Prophet“ nun schon seit fünf Jahren in der Entwicklung steckt. Die Ankündigung des Sci-Fi-Spiels bei den Game Awards 2024 brachte viele Fans auf die Palme, doch wie Neil Druckmann, der kreative Kopf hinter Naughty Dog, in einer aktuellen Folge der Videoserie Creator to Creator verriet, ist das Spiel noch lange nicht fertig – und das könnte gut so sein.

Es könnte am Ende ein anderes Spiel sein

„Wir haben noch einen weiten Weg vor uns, und ich bin sehr gespannt, wohin es geht“, so Druckmann. „Diese Dinge sind so komplex und groß, und so viele Leute sind daran beteiligt. Ich habe eine Theorie, ich habe eine Idee, aber sie entwickelt sich immer noch weiter und verändert sich, während wir sie machen.“ Diese Aussagen werfen ein interessantes Licht auf den Entwicklungsprozess. Ein Spiel in dieser Größenordnung – ein Sci-Fi-Abenteuer, das 2000 Jahre in der Zukunft spielt – ist ein wahres Mammutprojekt, das sich unweigerlich weiterentwickelt, je mehr die Entwickler darin eintauchen. Es zeigt uns, dass selbst bei einem Studio wie Naughty Dog, das für seine meisterhaften Produktionen bekannt ist, der Entwicklungsprozess alles andere als linear verläuft.

Druckmanns Worte machen auch deutlich, dass es sich bei „The Heretic Prophet“ noch nicht einmal um ein finales Konzept handelt. Stattdessen gibt es eine noch immer entstehende Vision, die möglicherweise während der Entwicklung weiter verfeinert wird. Die Wahl, Begriffe wie „Theorie“ und „Idee“ zu verwenden, lässt darauf schließen, dass das Projekt sich noch in einer sehr frühen Phase befindet. Es ist ein bemerkenswerter Gegensatz zu anderen großen Produktionen, die bei ihrer Ankündigung meist schon ein viel klareres Bild des Endprodukts zeigen.

Worum geht es in Intergalactic?

Auch wenn der vierminütige Enthüllungstrailer einen ersten Eindruck von der Welt und der neuen Protagonistin Jordan A. Mun bietet, bleiben viele Fragen unbeantwortet. Mun, eine Kopfgeldjägerin, die auf einem Planeten gestrandet ist, der jede Lebensform auf seiner Umlaufbahn bedroht, muss sich nicht nur gegen die Gefahren des Planeten behaupten, sondern auch gegen das Unbekannte der Zukunft. Es ist ein faszinierendes Setting, das neugierig macht, aber wir haben noch keinen vollen Einblick in das, was uns erwartet.

„Intergalactic: The Heretic Prophet“ ist ein Beispiel dafür, wie sich Videospielentwicklung immer noch als eine Art „lebendes Wesen“ zeigt – es wächst, verändert sich und formt sich auf unvorhersehbare Weise. Doch auch wenn Druckmann selbst noch nicht genau weiß, wie das Spiel am Ende aussehen wird, eines ist sicher: Es wird womöglich ein weiteres Meisterwerk von Naughty Dog. Und auch wenn wir noch lange auf die Veröffentlichung warten müssen, lässt uns diese ständige Weiterentwicklung und Verwandlung gespannt auf das fertige Produkt hoffen.