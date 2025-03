Neils Luxus-Uhr aus Death Stranding 2: On the Beach wird real

Hideo Kojima und der Schweizer Uhrenhersteller Hamilton bringen gemeinsam eine limitierte Armbanduhr auf den Markt, die direkt von Neils Uhr aus Death Stranding 2: On the Beach inspiriert ist. Diese exklusive Sammleruhr wird am 26. Juni 2025 erscheinen – zeitgleich mit dem Release des Spiels.

Eine edle Uhr mit dezenten Gaming-Elementen

Die „American Classic Boulton Death Stranding 2 Limited Edition“ setzt auf ein schwarzes PVD-Titangehäuse mit den Maßen 36 mm x 48 mm und einer Dicke von 13,7 mm. Die Zeiger sind besonders gestaltet: Während Stunden- und Minutenzeiger als dunkelgraue Schleifen erscheinen, ist der Sekundenzeiger eine durchgehende orange Linie. Das Zifferblatt wird von sieben Saphirkristallen geschützt, während das Titanarmband mit 28,5 mm Breite für ein robustes Design sorgt.

Die Uhr verfügt laut Hersteller über ein Dreizeiger-Automatikwerk mit 25 Steinen und einer beeindruckenden Gangreserve von 80 Stunden. Zudem ist sie bis zu 50 Meter wasserdicht – ein solides Feature für eine Uhr, die im Gaming-Universum ihren Ursprung hat.

Dezentes Fan-Merchandise zum Luxuspreis

Im Vergleich zu anderen Gaming-Sammlerstücken bleibt die Death Stranding 2-Uhr bewusst unauffällig. Dank des künstlerischen Inputs von Yoji Shinkawa beschränken sich die erkennbaren Bezüge zum Spiel auf das Logo von Death Stranding 2: On the Beach auf der Gehäuserückseite – das allerdings beim Tragen nicht sichtbar ist. Echte Fans werden sich jedoch an Neils ikonischer Geste erinnern: Im Spiel schnippt er ständig mit seiner Uhr.

Mit nur 2.000 Exemplaren weltweit ist die Death Stranding 2-Uhr streng limitiert. Das hat allerdings seinen Preis: Mit 1.395,00 CHF (ca. 1.587,66 USD) ist sie alles andere als ein Schnäppchen. Bleibt nur zu hoffen, dass sie in der realen Welt zuverlässiger funktioniert als Neils Exemplar im Spiel, das er immer wieder schlagen muss, um es zum Laufen zu bringen.

Sammler und Fans, die eine stilvolle und exklusive Erinnerung an Death Stranding 2 suchen, könnten hier dennoch fündig werden. Bleibt die Frage: Ist sie nur ein Statussymbol – oder doch ein unverzichtbares Stück Gaming-Geschichte für das Handgelenk?